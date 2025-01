¿Quién es Lydia Millen? La influencer británica con una vida de lujo en el campo

En el vasto mundo de las creadoras de contenido, encontramos perfiles que triunfan nadando a contracorriente, como es el caso de Lydia Millen. Esta influencer británica se posiciona en contra del sobre consumo y del fast fashion, y apuesta por un estilo de vida tranquilo en el que la naturaleza lo inspira absolutamente todo. Tiene un libro, ha diseñado vestidos para una de las marcas favoritas de Kate Middleton y vive en la campiña inglesa. Descubramos más sobre ella.

Así empezó Lydia Millen

Lydia Millen, de 36 años y originaria de Watford, Inglaterra, es una de las creadoras de contenido líderes del Reino Unido. Igual que perfiles como el de Dulceida o Marta Riumbau, Lydia comenzó su andadura digital abriendo un blog, en 2011, donde mostraba los looks que llevaba en su época de estudiante en la Universidad de Northampton, donde se graduó en marketing.

Al contrario que las blogueras españolas de la década de 2010, Lydia sigue escribiendo en el blog que creó siendo universitaria, sin embargo, es más habitual verla actualizando sus redes sociales: Instagram, TikTok, Pinterest y YouTube.

Cómo conoció a su marido

Lydia Millen está casada con Ali Gordon, que también es influencer. La pareja se conoció a través de Instagram en 2013, cuando él, que entonces era entrenador de fitness le dio like a algunas de sus fotografías. Poco después se vieron en persona en una fiesta, donde pudieron charlar y conectaron. Tras este encuentro, Ali no solo se convirtió en el novio de Lydia Millen, también en su fotógrafo y en su entrenador personal. En este artículo de Daily Mail de 2015, se asegura que en esas fechas, Lydia y Ali eran una de las parejas más en forma del Reino Unido.

La pareja se casó el 19 de diciembre de 2017 en Aynhoe Park. Una boda invernal de ensueño que Lydia dejó inmortalizada en su canal de YouTube.

Hace 7 años, Lydia y Aly se fueron a vivir al campo, donde tienen una vida idílica en una preciosa casa llena de lujos que cuenta con un invernadero donde Lydia puede poner en práctica una de sus pasiones: la jardinería.

Por el momento no tienen hijos, pero sí tres mascotas: su gata, Lumi, y sus dos perros salchicha, Porter y Berkeley. También tienen varias gallinas y un panal de abejas.

Las pasiones de Lydia Millen

Como buena amante de la naturaleza, Lydia asegura que todo lo que hace, "desde mis elecciones de moda, decoración y belleza hasta cómo paso mi tiempo libre estos días", está fuertemente influenciado e inspirado por "la belleza imperecedera de la naturaleza" y la alegría que ella misma siente en cada una de las estaciones del año.

Su forma de entender la naturaleza ha quedado plasmado en un libro que publicó en 2023, Evergreen: Discover the Joy in Every Season. Una lectura que inspira a conectar con el mundo natural y que busca la auténtica felicidad. Una de sus otras pasiones es la hípica. Siempre que puede, trata de conectar con el ecosistema dando un paseo a caballo.

Moda de calidad

Por otro lado, está su faceta de creadora de contenido de moda. Lydia tiene un estilo que ha evolucionado hacia looks elegantes y bucólicos, algunos, con inspiración en los outfits de jinete. Además, Lydia apuesta por comprar prendas de calidad que le vayan a durar mucho tiempo y rehúye de la moda rápida.

El año pasado, Lydia tuvo la oportunidad de lanzar una colaboración junto con la marca Karen Millen (que lleven el mismo apellido es mera coincidencia), una de las firmas que adora Kate Middleton.