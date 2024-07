Carla Vigo se enfrenta a las críticas después de presentar a su nuevo novio: "No le conoces de nada"

Hace unas semanas, Carla Vigo declaraba que, aunque estaba abierta al amor, su corazón estaba tranquilo: "De momento no hay nada, pero está bien". Y, justo unos días después, ha querido hacer público la noticia de que vuelve a estar enamorada. La actriz está viviendo un momento muy feliz en su vida y, a través de sus redes sociales, ha querido subir una foto con su nueva ilusión, Xavi, presentándole así públicamente.

Carla Vigo posando en un evento | Gtres

En la instantánea aparecen los dos abrazados y dándose un beso. Carla ha querido acompañar esta bonita publicación con un pie de foto en el que ha escrito "Te amo" y ha etiquetado a su pareja.

Su nuevo novio, Xavi, por el momento tiene una cuenta privada con 531 seguidores y 5 publicaciones. Por lo que se conoce, el joven reside en Barcelona, a diferencia de ella que vive en Madrid.

Tras esta noticia, muchos usuarios han querido felicitarla por medio de los comentarios: "Muchas felicidades", "Parejaza"... Pero también han abundado los comentarios negativos. Algunos usuarios dudan de este amor: "Ojalá no esté jugando contigo y sea cariño de verdad" o "Lo que se hace para salir por tv".

Carla Vigo posando | Gtres

Carla no ha tardado en responder a algunos comentarios y asegura que Xavi le trata como una reina. Una usuaria ha comentado "sin palabras" a lo que Carla ha querido responderla: "¿Por? Por lo guapo que es, será, porque por otra cosa no sé porque te ibas a quedar sin palabras". Pero este intercambio de mensajes no ha acabado aquí, ya que la usuario le ha respondido "porque no me parece muy sincero", a lo que Carla ha rebatido tajante: "Pero qué dices, jajaja, si no le conoces de nada...".

Comentarios Carla Vigo | Instagram

No es el primer novio que se conoce de la sobrina de la reina Letizia, ya que, hasta el año 2022, mantuvo una relación de 1 año y medio con Álvaro Uceda. Ahora con Xavi, parece que la joven ha vuelto a confiar en el amor y disfruta de una nueva relación.