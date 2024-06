Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, víctima de un atraco, relata cómo sucedió: "Me llevaba persiguiendo desde casa"

Con motivo del estreno de la película El Retorno de su amiga, Ana Navasquillo, Carla Vigo ha acudido a este evento donde, con un vestido negro ajustado y muy sonriente como siempre, ha atendido a los medios de comunicación.

Hace unas semanas, la sobrina de la reina Letizia, era víctima de un robo. El atracador, que le siguió desde su casa, le intentó robar el móvil, pero un señor se lo impidió. Así lo relataba ella: "Me llevaba persiguiendo desde mi casa y me robó el móvil y un señor que estaba allí se lo quitó y me lo dio". Con suerte todo quedó en un susto y la policía intentó buscarlo, "pero no le encontraron".

Carla ha declarado que no ha puesto ninguna denuncia, pero que ya se encuentra más tranquila: "Me llevé un susto, pero ya bien".

Carla Vigo en un evento posando | Gtres

Un susto que ha vivido solo semanas después de mudarse a una nueva casa, donde asegura está feliz. De momento, según ha contado a los micrófonos de Gtres, no tiene ningún plan para las vacaciones.

Sobre el amor, Carla tiene su corazón libre y asegura que está viviendo una etapa tranquila: "De momento no hay nada, pero está bien".

Inevitable preguntarle sobre sus primas y la Casa Real, pese a que ella siempre es muy discreta en ese aspecto, la sobrina de doña Letizia, ha declarado que no está muy al tanto de la actualidad dePalacio: "No suelo ver mucho esas cosas". Aunque sí ha reconocido que suele ver algunas cosas relacionadas con su Familia Real por medio de las redes sociales: "Lo veo por TikTok sobre todo".