Carla Barber reacciona sorprendida a los rumores de romance con Álvaro Muñoz Escassi: "Estoy muy tranquila"

Desde que se convirtió en madre de sus dos hijos -y después de sus sonadas rupturas sentimentales- Carla Barber se ha alejado de las cámaras para apostar por una vida más tranquila y sin estar en el ojo del huracán. Y parece haberlo conseguido (aunque no del todo).

La doctora ha reaparecido en uno de los conciertos que ha celebrado Karol G en Madrid y, aunque ha intentado no dar detalles sobre su vida privada, ha respondido a los micrófonos de Europa Press a los rumores que apuntan que podría haber tenido un romance con Álvaro Muñoz Escassi.

Y es que, desde que el exjinete y María José Suárez rompieron su historia de amor, han sido muchas las mujeres con las que se le han vinculado. Infidelidades o no, la reacción de sorpresa de Carla Barber al ser preguntada por ello ha llamado especialmente la atención. "¿Cómo?", ha sido su primera respuesta con cara de asombro, sin tener idea de por qué su nombre ahora está vinculado con uno de los hombres más presentes en la crónica social en estos momentos.

Al ser preguntada si alguna vez ha tenido algún tipo de relación con él, la doctora ha respondido tajante: "¿Yo? No, no, nunca he estado con él. Vamos que no, no tengo ni idea, no me intentes mezclar que yo estoy muy tranquila con mi vida".

Álvaro Muñoz Escassi en la última fiesta de El Turronero | Gtres

Pues, después de estar en el foco mediático mucho tiempo debido a sus relaciones sentimentales, lo último que quiere es verse inmersa en una nueva polémica. "Me alegro por él", ha sido su respuesta al enterarse de que Escassi ha sido coronado como el nuevo soltero de oro. Y, aunque ha confesado que no le arreglaría los labios estéticamente, ha sacado su lado más profesional para alejarse de la polémica y confesar que atienda "a todo el mundo que viene" a su clínica.

Asimismo, tampoco se ha querido mojar en su relación con Laura Matamoros, confesado que todo está "bien" y que sigue conservando la amistad con la que un día fue su cuñada: "Siempre hemos tenido una relación de amistad y la seguimos manteniendo. Que no se vean las cosas en redes no significa que no existan".