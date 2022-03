Camila Cabello se sincera sobre los desconocidos motivos de su ruptura con Shawn Mendes

En ocasiones las apariencias engañan y las redes sociales pasan su filtro de perfección que hace que todo parezca idílico, aunque no sea así. Esto es algo que ocurrió hace unos meses y que hizo que, el bonito cuento de hadas que estaban viviendo Camila Cabello y Shawn Mendes acabara y no precisamente con un "felices para siempre".

Dos años fue el tiempo que duró este romance de película y que acabó en final el pasado mes de noviembre. La noticia levantó una gran polémica sobre el motivo de la separación, ya que muchos veían su unión como una de las más fuertes y estables, algo en lo que todos ellos se equivocaban. Tal y como afirmó la cantante todo no era tan maravilloso y cómo el confinamiento y la pandemia azotaron fuertemente su relación, al igual que los problemas de salud mental que estaba padeciendo la joven de 25 años.

Casi cinco meses después, los jóvenes parecen haber seguido sus vidas por separado y es ahora cuando Camila ha querido dar luz a esos detalles que permanecían en la sombra. Lo ha hecho a través del podcast presentado por Zane Lowe y durante la presentación de su nuevo proyecto titulado 'Familia' donde lanza una serie de temas que ya han causado revuelo en redes sociales. Precisamente ha sido su canción 'Bam Bam' la que ha hecho que vuelva a sacarse el tema de su relación con el que fuera su compañero en 'Señorita'. Siendo algunos de sus fans los que afirman que va por Shawn Méndez.

"Dijiste que no te gustaba el océano, pero ahora estás surfeando. Y yo dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa", dice la letra de su colaboración con el cantante Ed Sheeran. Unos versos que muchos relacionan con su noviazgo con el canadiense y los pasos que han seguido desde que no están juntos.

La ruptura vino seguida de una clara declaración de intenciones de seguir siendo amigos, algo que al parecer sigue en pie y promete seguir estándolo pese a que su unión romántica no lo haga. "No siento más que amor por Shawn", declaraba en la entrevista realizada por el neozelandés. La artista ha confesado que pensó que no volvería a ser la de antes, pero tras ayuda terapéutica y su fuerza ha logrado levantar cabeza y seguir adelante.

¡¡Mientras estuvimos juntos simplemente pensaba: '¿Cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana?' La terapia ayudó mucho. Mi enfoque ha cambiado desde entonces. Creo que a medida que envejeces, las prioridades cambian'', y añadía: ''Y siento que ha sido así para los dos. Ambos empezamos a salir siendo muy jóvenes, en realidad solo estábamos aprendiendo a ser adultos. Y eso a veces significa que tu carrera no tiene por qué ser tu prioridad principal''.

"La autoayuda ayuda, pero no hay nada mejor que la experiencia", revelaba la joven. Un hecho que le ha llevado a asumir que la vida es como es y que no todo está en nuestra mano, siendo la música su gran aliada y el medio que ha empleado para expresar sus sentimientos y desahogarse, convirtiéndose en una nueva Camila Cabello con fortaleza para superar lo que el futuro le plantee.

