Camila Cabello cuenta que su ansiedad incentivó su ruptura con Shawn Mendes

Este pasado miércoles 18 de noviembre una de las parejas más queridas del mundo de la música ponía fin a su relación: Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaban su ruptura tras poco más de dos años de relación a través de un comunicado en sus respectivas redes sociales.

Una noticia que sorprendía a los seguidores de la ya expareja puesto que no hacía ni tres semanas que habían compartido una fotografía juntos en Halloween. Sin embargo, parece que ese tiempo fue el detonante para que uno de los pasos más costosos de la vida se hiciese realidad.

Una decisión de la que días más tarde 'E! News' revelaba, tras haber tenido acceso a una fuente cercana a los cantantes, que había sido el que fuera integrante 'Fifth Harmony' quien ''inició la conversación'', algo que no sentó especialmente bien a la artista pero por lo que se mostró ''de acuerdo''.

Ahora, una semana después de salir a la luz esas informaciones, ha sido la propia protagonista de la historia quien se ha pronunciado acerca de los motivos que llevaron a que se acabara su noviazgo en el último episodio de 'Time To Walk'.

Camila ha confesado que su relación no era tan idílica como todo el mundo se pensaba y que tanto el confinamiento como la pandemia hicieron mella en su romance, el cual se vio deteriorado por sus problemas de salud mental que influyeron en él.

"Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día (...) Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación, en el camino de mis amistades, de mi tiempo en casa. No me sentía bien", ha revelado.

Esos problemas de ansiedad, tal y como Cabello ha explicado, tienen su origen en la adolescencia. Y es que, aparecieron a causa de haber estado trabajando duro y sin descanso desde que tenía 15 años hasta la actualidad.