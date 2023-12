Boris Izaguirre pide paz entre Isabel Preysler y Carmen Lomana: "Menos enemistades y más amistades""

La polémica entre Carmen Lomana e Isabel Preysler sigue generando comentarios y opiniones al respecto. Después de que la colaboradora de televisión española criticara el nuevo documental de la reina de corazones, diferentes personalidades y amigos se han pronunciado al respecto.

Boris Izaguirre ha sido el último en hablar con el equipo de Europa Press, pidiendo la paz entre ambas: "Lo desearía, sin duda, que no hubiera declaraciones desagradables de ningunas partes". Su deseo para este año es que ambas consigan llevarse bien: "A las dos las quiero mucho. Carmen es adorable e Isabel es maravillosa. La verdad que yo creo que deberían intentar hacer lo mismo que Gaza a Israel. Desearía que hubiera menos enemistades y más amistades".

Además, el presentador asegura estar encantado de haber recuperado la relación con Tamara Falcó e Isabel Preysler: "Yo la verdad, pienso que nunca ha existido tal hacha de guerra, tampoco me gustaría responsabilizar a otras personas que no sea yo mismo. Ya lo he dicho muchas veces y la verdad que también estoy muy contento de que terminemos el año todos con una navidad muy feliz".