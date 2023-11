Boris Izaguirre se pronuncia sobre la ruptura de su amiga Chenoa y Miguel Sánchez: "Creo que lo han luchado"

Sevilla ha sido testigo de una noche cargada de arte. La ciudad andaluza ha desplegado su alfombra roja para acoger la gala El Flamenco es Universal, que ha reunido a rostros tan conocidos como el de Boris Izaguirre.

"He venido a conocer gente maravillosa, no paramos", ha explicado para los micrófonos de Europa Press. Aunque ha confesado no ser capaz de pasar de las primeras sevillanas, el presentador guarda un recuerdo muy especial de la ciudad y, sobre todo, de su feria: "Vine una vez en el 98".

Y, como era de esperar, se ha pronunciado sobre el momento que atraviesa su amiga Chenoa después de confirmarse su separación de Miguel Sánchez: "La quiero muchísimo desde hace muchísimos años".

Boris Izaguirre en la gala El Flamenco es Universal | Gtres

La cantante, hasta la fecha, no ha confirmado ni desmentido la información, pero las personas de su entorno sí han hablado de ruptura: "Preferiría escucharlo de ella para poder comentar algo. En esas situaciones, a una persona amiga tienes que guardarle un poco ese respeto, no debe ser nada fácil para ninguno de los dos".

Asimismo, ha querido tener unas bonitas palabras para su amiga, que se mantiene alejada del ruido mediático cuando su nombre suena con más fuerza que nunca: "Chenoa es una gran profesional. Como una profesional de otra época, de cuando la gente medía muy bien todos sus pasos, hablaba con la prensa, no ocultaba nada, sabía cómo comunicar. Ella tiene inherente todo ese conocimiento".

Chenoa | Europa Press

Lo cierto es que nadie se esperaba este giro en la vida de Chenoa un año y medio después de haber pasado por el altar: "Cuando la vi ayer en el móvil me dio un poquito de pena. Entiendo que dos personas, cuando dan ese paso de casarse y lo hacen de una manera tan pública, realmente están muy empeñados en que ese proyecto salga bien. Creo que lo han luchado, pero habrá llegado un momento en el que han decidido dar ese paso si así se confirma".