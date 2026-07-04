EN MADRID
Así ha sido la boda de María, nieta de Iñaki Gabilondo: un enlace íntimo y un vestido de novia muy elegante
María Gabilondo, nieta de Iñaki Gabilondo se ha dado el Sí, quiero rodeada de familiares y amigos incluyendo al periodista y a su mujer Lola Carretero.
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La boda de María, nieta de Iñaki Gabilondo, se ha celebrado este sábado 4 de julio a las 12 del mediodía en un entorno muy cuidado y rodeado de familiares y amigos cercanos.
Una ceremonia marcada por la emoción y la discreción habitual en este tipo de enlaces familiares que se ha llevado a cabo en la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas, a escasos metros del Palacio de Liria.
María ha sido, sin duda, la gran protagonista del día, acaparando todas las miradas con un vestido de novia de estilo clásico y elegante, de corte limpio y silueta muy favorecedora. El diseño lo ha firmado Navascués y ha sido de inspiración atemporal, destacando por su sencillez sofisticada, con escote estructurado y una falda de caída fluida que aportaba movimiento y ligereza al conjunto.
La novia ha completado su estilismo con un ramo de flores en tonos blancos y verdes, de aire natural y ligeramente silvestre, que aportaba un toque fresco al look nupcial. La estampa, llena de luz y emoción, ha reflejado la felicidad del momento en un entorno decorado de forma sencilla pero cuidada.
Entre los asistentes al enlace se han dejado ver algunos rostros conocidos del entorno familiar y mediático, como el periodista Carlos García Hirschfeld, el político Ángel Gabilondo y el propio Iñaki Gabilondo junto a su mujer Lola Carretero, que han acompañado a los novios en este día tan especial.
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Todos ellos han compartido la jornada junto al resto de invitados, en una celebración íntima en la que no han faltado las muestras de cariño hacia la pareja y la emoción por el inicio de esta nueva etapa.
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