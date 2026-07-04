Así ha sido la boda de María, nieta de Iñaki Gabilondo: un enlace íntimo y un vestido de novia muy elegante

La boda de María, nieta de Iñaki Gabilondo, se ha celebrado este sábado 4 de julio a las 12 del mediodía en un entorno muy cuidado y rodeado de familiares y amigos cercanos.

Una ceremonia marcada por la emoción y la discreción habitual en este tipo de enlaces familiares que se ha llevado a cabo en la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas, a escasos metros del Palacio de Liria.

María Gabilondo besa a su pareja en su boda | Gtres

María ha sido, sin duda, la gran protagonista del día, acaparando todas las miradas con un vestido de novia de estilo clásico y elegante, de corte limpio y silueta muy favorecedora. El diseño lo ha firmado Navascués y ha sido de inspiración atemporal, destacando por su sencillez sofisticada, con escote estructurado y una falda de caída fluida que aportaba movimiento y ligereza al conjunto.

Lola Carretero e Iñaki Gabilondo en la boda de su nieta | Gtres

La novia ha completado su estilismo con un ramo de flores en tonos blancos y verdes, de aire natural y ligeramente silvestre, que aportaba un toque fresco al look nupcial. La estampa, llena de luz y emoción, ha reflejado la felicidad del momento en un entorno decorado de forma sencilla pero cuidada.

Entre los asistentes al enlace se han dejado ver algunos rostros conocidos del entorno familiar y mediático, como el periodista Carlos García Hirschfeld, el político Ángel Gabilondo y el propio Iñaki Gabilondo junto a su mujer Lola Carretero, que han acompañado a los novios en este día tan especial.

Lola Carretero e Iñaki Gabilondo en la boda de su nieta | Gtres

Todos ellos han compartido la jornada junto al resto de invitados, en una celebración íntima en la que no han faltado las muestras de cariño hacia la pareja y la emoción por el inicio de esta nueva etapa.