Ana Peleteiro da a luz a su segundo hijo junto a Benjamín Compaoré: "Nuestro bebé arcoíris"

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas tras el nacimiento, este miércoles 1 de julio, de su segundo hijo en común -tienen una niña, Lúa, que en diciembre cumplirá 4 años-, un niño cuya llegada al mundo han anunciado muy emocionados a través de sus respectivos perfiles de Instagram con varias tiernas imágenes de ambos junto al nuevo miembro de la familia.

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré en un evento | Gtres

"Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la Luna de Fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos... y tú lo hiciste aún más perfecto" ha expresado la atleta olímpica, confirmando además que tal y como adelantó en una de sus últimas apariciones públicas el nombre que han elegido para su bebé es León, tradicionalmente asociado a la fuerza, a la nobleza y a la valentía, y con el que continúan la tradición ya que su primogénita también empieza por la letra L.

Un mensaje en el que la gallega ha hecho referencia -con la significativa frase bebé arcoíris- al aborto que sufrió en verano de 2025, y tras el que, a pesar de los delicados momentos que atravesaron, no dudaron en volver a intentarlo para cumplir su sueño de volver a convertirse en padres.

Ana y Benjamín se conocieron en 2016 de manera fortuita, pero no fue hasta 2020 cuando, durante las Olimpiadas, se dieron cuenta de sus sentimientos y desde entonces son inseparables y han formado una preciosa familia junto a las tres niñas que el atleta tiene de una relación anterior, Cassandra, Olympia e Iris, su hija en común Lúa y ahora el pequeño León, que ha llegado para completar su felicidad después de casarse en Galicia en 2023.