MANTIENE SU DISCRECIÓN
Hiba Abouk mantiene su discreción y evita pronunciarse sobre el último movimiento judicial de su ex, Achraf Hakimi
Hiba Abouk ha sido grabada en Madrid, donde ha sido preguntada por la última decisión judicial de su exmarido, Achraf Hakimi. Sin embargo, ha preferido guardar silencio y no hacer declaraciones sobre el asunto.
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Hiba Abouk ha sido grababa este fin de semana, en Madrid, a las puertas del Teatro Canal donde se ha subido al escenario para protagonizar la obra Cucaracha. La prensa captaba a la actriz antes de subirse al escenario mientras sus compañeros y amigos le obsequiaban con un bonito ramo de flores: "Con todos mis amigos, que han venido a verme. Todo bien, gracias".
Sin embargo, uno de los temas que ha marcado su encuentro con la prensa ha sido la causa judicial de su exmarido, Achraf Hakimi. Los reporteros le han preguntado a la actriz por el recurso que el futbolista ha presentado para intentar evitar el juicio por presunta violación.
Lejos de entrar en la polémica y siguiendo con la misma actitud que ha mantenido desde el principio, Hiba ha optado por no responder. La actriz ha guardado silencio cuando le han preguntado por este nuevo paso judicial de su exmarido y padre de sus dos hijos.
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Con esta actitud ante la prensa, Hiba vuelve a dejar claro que su intención es seguir centrada en su vida personal y profesional, manteniéndose lo más alejada posible de toda la polémica que salpica a su ex.
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