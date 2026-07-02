La cantante Tamara defiende a Manuel Carrasco por las críticas a sus estilismos: "Cada uno se viste como quiere"

La cantante Tamara ha estado junto con Manuel Zamorano en la alfombra roja de la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, un evento en el que, además de apoyar el talento nacional, habló del gran momento personal y profesional que está viviendo.

Tamara Valcarcel | Europa Press

La artista explicaba que afronta un verano cargado de trabajo gracias a su gira Momento y al lanzamiento de un nuevo sencillo previsto para el próximo mes de septiembre. Todo ello sin dejar de lado a sus cuatro hijos, que siguen siendo el centro de su vida: "Ahora que están más grandes ya puedo volar un poco más", ha comentado con una sonrisa, orgullosa de ver cómo sus hijos han crecido.

Tamara Valcarcel posando en el photocall | Gtres

Durante el encuentro con la prensa también ha defendido la libertad de cada artista para vestir como quiera tras la polémica generada en redes sociales por el estilismo de Manuel Carrasco: "Cada uno se viste como quiere y como le dé la gana", ha afirmado, asegurando además que las críticas nunca le han afectado: "No tengo ni tiempo", ha dicho entre risas.

Manuel Carrasco, en concierto | Gtres

En el terreno personal, la cantante ha sido muy clara al hablar del amor. Aunque asegura que no cierra la puerta a volver a ilusionarse, reconoce que ahora mismo no lo está buscando: "Estoy abierta al amor, pero yo no lo busco. Ya me encontrará si quiere y, si no, estoy muy bien como estoy".

Tamara también ha tenido unas palabras para Daniel Roque, padre de sus cuatro hijos. La artista ha explicado que mantienen una excelente relación por el bienestar de su familia y se ha mostrado feliz de que ambos hayan rehecho sus vidas: "Quiero que sea muy feliz", ha asegurado, dejando claro que el respeto y el cariño siguen siendo la base de su relación como padres.