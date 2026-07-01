Álvaro Muñoz Escassi bromea al saber que el nuevo novio de su ex, Sheila Casas, se parece a él: "Pobrecito"

Álvaro Muñoz Escassi ha reaccionado por primera vez a la nueva relación de Sheila Casas. La hermana de los famosos actores, Mario y Óscar Casas, ha sido fotografiada recientemente en Ibiza con el que podría ser su nuevo novio, Sergi Sobrino. Unas imágenes muy comentadas por la actitud tan pasional de la pareja.

Sheila Casas, fotogafriada en Ibiza | Gtres

Escassi ha reconocido que todavía no ha visto al chico, por lo que no puede opinar sobre él: "No lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, si está bien, me alegro mucho por ella, de verdad".

Álvaro Muñoz Escassi hablando con la prensa | Europa Press

Los reporteros también le han comentado que muchas personas han destacado el parecido físico entre él y Sergi, el nuevo novio de Sheila. Un comentario al que el ha respondido con el sentido del humor: "¿Sí? Pobre. Si se parece a mí, pobrecito", ha bromeado entre risas.

Más allá de esa anécdota, Escassi ha querido dejar claro el cariño que sigue sintiendo por su expareja: "Espero que esté muy bien, la verdad. La quiero mucho", ha confesado, demostrando que, pese al final de su relación, guarda un gran afecto por Sheila.

Asimismo, Álvaro ha revelado que todavía no ha tenido ocasión de hablar con ella desde que se conoció públicamente su nueva relación: "No, no he hablado con ella, pero si está bien me alegro un montón", ha explicado antes de despedirse de los medios.