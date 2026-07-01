Boris Izaguirre, muy pendiente y preocupado por Venezuela tras los terremotos que han desolado el país

Boris Izaguirre ha asistido a la gala Personaje del Año Vanity Fair 2026, un evento en el que ha querido compartir su preocupación por la difícil situación que vive Venezuela tras la tragedia que ha sacudido al país.

El escritor ha explicado que uno de los principales motivos por los que quería acudir a la gala era poder conocer de primera mano las iniciativas solidarias previstas para ayudar a los afectados: "Vengo muy interesado en saber exactamente cuáles son sus planes y acciones para con Venezuela".

Boris Izaguirre hablando con la prensa | Europa Press

Preguntado por su familia, Boris ha contado que mantiene el contacto con su madre, su hermano y su cuñada, que continúan viviendo en Caracas. Aunque reconoce que la situación es complicada, también ha querido compartir un mensaje de esperanza inspirado en las palabras de su padre: "Mi papá nos dijo que está convencido de que el rescate internacional va a acelerar muchísimo las cosas, tanto encontrar a los desaparecidos como la reconstrucción del país".

El venezolano también ha reconocido que la distancia hace más difícil afrontar estos momentos: "A veces estoy bien, a veces estoy mal". Por ello, ha adelantado que tiene intención de viajar a Caracas en cuanto se restablezcan los vuelos: "Pienso estar al menos una semana. Yo solamente quiero cumplir con la visita que les debo".

Boris Izaguirre en el photocall de la gala del Personaje del Año Vanity Fair 2026 | Gtres

En ese viaje no estará solo, ya que ha confirmado que su marido, Rubén, volverá a acompañarle. "Rubén siempre viene a Caracas conmigo", ha explicado con una sonrisa, antes de bromear sobre la fuerte conexión que siente con su país de origen: "A veces me parece un poco como que Rubén podría haberse casado mejor. Está casado con un marido y también con un país, que nos pasa a muchos venezolanos".

Más allá de la situación de Venezuela, Boris también ha hablado de sus planes para este verano, que estarán marcados por ese esperado viaje y por varios compromisos profesionales. Además, ha tenido unas cariñosas palabras para Tamara Falcó e Íñigo Onieva, cuya relación sigue adelante: "Yo sí apostaba por ellos y, sobre todo, lo más importante es que ellos apostaron por ellos".