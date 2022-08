Blanca Suárez revela cómo es Javier Rey como novio

El verano llega a su fin y nuestras celebs van volviendo a la rutina. Entre ellas, está Blanca Suárez, que después de un verano muy especial en el que ha disfrutado de sendas escapadas a las Islas Maldivas y a su paraíso particular de Jávea, ha reaparecido en la presentación de su última película en Madrid, 'El Test' de Dani de la Orden.

En esta comedia, Blanca Suárez comparte reparto y protagonismo junto a Miren Ibarguren, Antonio Resines o Alberto Sanjuan y que a partir del dilema de si elegiría 100.000 euros al momento o un millón al cabo de diez años, nos deja situaciones hilarantes que prometen convertir a 'El Test', de Atresmedia Cine, en uno de los grandes estrenos de la temporada.

Preestreno 'El Test' | gtres

La actriz ha confesado para Gtres, que ella ante esta situación, "elegiría el millón", ya que se considera muy "paciente" además de "ahorradora".

El cambio de look de Blanca Suárez

Para el preestreno de 'El Test', Blanca Suárez se ha decidido por un vestido bicolor con drapeados y transparencias que dejaban entrever su espectacular figura, un chocker negro y el pelo con un flequillo corto de lo más favorecedor que causó, sin ninguna duda, sensación, recogido en una coleta tirante.

Preestreno 'El Test', Blanca Suárez | Gtres

Un cambio de look que ha dejado boquiabierto a más de uno: "Me gusta cambiar de look pero me lo pienso bastante porque mi imagen para mi trabajo es importante. Tengo que pensar lo que hago, no puedo volverme loca" confiesa, encantada de que su arriesgado flequillo haya gustado tanto.

Su relación con Javier Rey, mejor que nunca

Cada vez más cómoda al hablar de su vida privada, Blanca puntúa el momento personal que está viviendo con un "8,5" porque, como asegura con sentido del humor, "no te voy a decir un 10 porque me parece purpurina y gominolas".

Una felicidad en la que, es innegable, el actor Javier Rey tiene mucho que ver: "Es una maravilla, ¿Qué quieres que te diga?". "Es un diez como actor y como novio, absolutamente" reconoce con una sonrisa.

Tras tres años de discreta relación, por el momento parece que no habrá planes de boda: "No sé que decir. No me lo he planteado y un día como hoy pues tampoco he desarrollado ese pensamiento". Por lo pronto, tampoco tienen planteados ser padres: "Pues un día como hoy mi pensamiento tampoco está ahí" asegura a los micrófonos de Europa Press.

No obstante, lo cierto es que la privacidad con la que llevaba su relación la hace cada vez más pública, razón que puede estar motivada porque están en su mejor momento.

Además, Blanca se ha pronunciado sobre su última e ilustre fan, Victoria Federica, a quien confiesa que firmaría un autógrafo sin dudar.

Seguro que te interesa...

Blanca Suárez y Javier Rey: así ha sido su regreso de las vacaciones