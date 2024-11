Blanca Suárez, al enterarse del romance entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi: así describe a su excuñada

Blanca Suárez ha brillado con elegancia en los Premios Woman 2024, donde además de deslumbrar con su estilismo, no ha podido evitar ser preguntada sobre la supuesta mediática relación que ha surgido entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, hermana de su expareja, Mario Casas.

Blanca Suárez en los Premios Woman 2024 | Gtres

Al preguntarle si estaba al tanto del romance, Blanca ha respondido con sinceridad: "No tengo ni idea". La actriz también ha sido preguntada sobre su opinión acerca de Álvaro como pareja para Sheila, a lo que ha comentado con cortesía: "No tengo el gusto, no lo sé". Blanca tampoco ha dudado en elogiar a su excuñada cuando la prensa ha mencionado la belleza de Sheila Casas, a lo que Blanca ha respondido con una sonrisa: "Eso es, eso es".

Sheila Casas habla sobre sus hermanos Mario y Óscar | Europa Press

Al preguntarle por Sheila, Blanca la ha descrito como "una genia, vamos, es una grandísima persona". Unas declaraciones con las que Blanca Suárez ha demostrado, una vez más, su carisma y elegancia frente a las cámaras.

Blanca también ha tenido tiempo para reflexionar sobre su carrera. Al ser felicitada por los Premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria, la actriz, con modestia, ha dicho: "Alguno, alguno". Luego ha añadido: "Es uno de esos trabajos que por suerte es tu pasión, es tu hobbie, ocupa la mayoría de tu tiempo, de tu vida, de tu pensamiento y lo valoras porque es de lo que más te gusta hacer en el mundo".