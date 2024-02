Blanca Suárez rompe el hermetismo y comparte una romántica foto con Javier Rey por un motivo muy especial

Blanca Suárez se ha coronado como una de las mejores -y más aclamadas- actrices de nuestro país. Su trayectoria no ha defraudado y sus historias de amor han traspasado la pantalla. Hasta tal punto que, después de poner punto final a su relación con Mario Casas, se pudo saber que había comenzado un romance con Javier Rey. Y ahora, la actriz ha compartido su primera foto juntos.

Lo ha hecho por el 44 cumpleaños del que se ha convertido en su compañero de vida, primero con una foto en blanco y negro en la que Javier sale besándole la mano, y después con otra junto a su perro, Pistacho. Dos muestras de amor que no había dado hasta ahora de forma pública y que han llamado especialmente la atención de sus seguidores. Eso sí, la actriz ha recibido multitud de mensajes de cariño y alegría por saber que su -estricta- vida sentimental está mejor que nunca.

Lo cierto es que poco o nada se sabe de esta relación, pues Blanca se ha encargado de dejar su vida sentimental relegada a un segundo plano, pero sin esconderla. Corría 2016 cuando sus caminos se cruzaron durante el rodaje de Lo Que Escondían Sus Ojos, aunque por aquel entonces solo eran compañeros de rodaje.

Blanca Suárez y Javier Rey en el Festival de San Sebastián 2020 | Gtres

Lo que no sabían es que el destino les volvería a unir tres años después, en concreto durante la película de la que fueron protagonistas: El Verano Que Vivimos. Se rumorea que fue allí donde surgió el amor, aunque la primera impresión de ambos no fue del todo buena. Así lo confesaron ellos mismos, explicando que cuando se conocieron no se cayeron bien.

Blanca Suárez y Javier Rey en la presentación de El Verano Que Vivimos | Gtres

Y, aunque la actriz no había compartido hasta ahora ninguna foto juntos, sí que habló de él a finales de 2023, concretamente en el podcast de Vicky Martín Berrocal, desvelando lo que más valora de su relación: "Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona".