Bibiana Fernández se entera por la prensa de la detención de Asdrúbal: "Si es verdad, más que sorprenderme me duele"

El pasado 16 de febrero se conocía la noticia de que Asdrúbal Ametler, el exmarido de Bibiana Fernández, habría sido detenido en Estados Unidos. Una información por la que ahora se ha preguntado a la colaboradora de televisión que acudía este jueves al estreno de Bosé, el biopic sobre la vida de Miguel Bosé.

La tertuliana mostraba su sorpresa cuando de repente se enteraba de la detención de su ex allí mismo a través de la prensa puesto que desconocía que su exmarido había entrado en prisión y demostraba con sus declaraciones el gran cariño y respeto que le sigue teniendo: "Si ha sucedido de verdad así, si esto que me estás contando es verdad, más que sorprenderme me duele. Es alguien a quien yo quiero, me parece que no es una buena noticia, pero por un lado no lo sabía y por otro lado está el hecho de que me parece que 20 años después no debo ser la portavoz, debe haber personas que estén más cerca de él. Por respeto no me corresponde hablar siempre y convertirme en portavoz porque no tengo ningún derecho".

Bibiana, siempre mostrándose tan sincera, confesaba ante los micrófonos de Europa Press cómo ve actualmente a Miguel Bosé después de todas las polémicas que ha protagonizado durante los últimos tiempos: "Yo siempre lo he visto bien, simplemente ha habido un momento en el que él hizo unas declaraciones que estaba en contra de las vacunas, cosas que yo no comparte, pero me da igual, él no se la pone, yo me pongo 5 y compensamos".

Además, la colaboradora de televisión cree que la actitud de Miguel Bosé también se debe a que en España el cantante ha sido muy perseguido por la prensa: "Su felicidad tiene que ver también con que está lejos, no se siente agobiado, Miguel Bosé ha sido muy perseguido en este país por aquello de la ambigüedad y todas esas cosas que siempre interesan tanto a los demás. Los entresijos de la vida de los artistas, unos son más fáciles, otros más complicados, pero eso a veces agobia mucho, a mí no me agobia nada, pero no todo el mundo tiene mi mismo carácter, él se agobio mucho, ahora es un hombre maduro y quiere vivir tranquilo, con sus hijos, creo que eso es lo más importante".