La apasionante y trágica vida de Diana de Gales: el libro del hermano de Lady Di en el que lo contará todo

El próximo 31 de agosto se cumplirán 29 años de la trágica muerte de la Princesa Diana de Gales, una de las figuras más icónicas de la Familia Real británica, en un grave accidente de tráfico en el túnel del Alma en París cuando se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones con su pareja, Dodi Al-Fayed. Y con la vista puesta en el trigésimo aniversario de uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente de los Windsor, su hermano Charles Spencer ha dado un paso al frente y ha decidido narrar la apasionante y trágica vida de Lady Di desde su propia perspectiva. El canto del cisne. Diana, mi hermana, de la editorial Penguin Random House, se publicará a nivel mundial el próximo 22 de septiembre, y llegará a las librerías españolas un día después.

Lady Di | Gtres

En septiembre de 1997, el tío de los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra se puso en pie en la abadía de Westminster ante un mundo que observaba y compartió su dolor por la pérdida de su querida hermana Diana en un panegírico fúnebre considerado uno de los grandes discursos del siglo XX. Ahora, casi treinta años después, relata cómo fue su asombrosa vida de la exmujer del rey Carlos III y cómo vivió la trágica semana de la muerte de su hermana.

Charles Spencer | Gtres

"Con el trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana en el horizonte, me he visto inundado una vez más por peticiones de entrevistas sobre mi hermana. Eso me ha convencido de plasmar por escrito mis recuerdos y pensamientos de una vez por todas en lugar de soportar nuevamente el malestar de leer las opiniones de otras personas, muchas de ellas basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas. El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral. Como ocurrió con mi panegírico, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de un modo abiertamente positivo" ha expresado el Conde Spencer.

Como ha asegurado, "espero que este libro interese a todos los que aún guardan con cariño el recuerdo de Diana en vida, y me encantaría que, después de leerlo, quienes eran demasiado jóvenes para recordarla en sus mejores años sientan que por fin comprenden quién fue realmente: una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró, a pesar de haberlo abandonado demasiado pronto".

Diana de Gales | Gtres

Una obra que como apunta Daniel Bunyard, director editorial de Michael Joseph, sello de Penguin Random House UK, "es un libro de importancia histórica, porque narra la vida de una de las figuras más icónicas y culturalmente significativas del siglo XX, pero también es una obra absolutamente única por estar escrita por el conde Spencer desde la perspectiva privilegiada de una intimidad incomparable. Es un libro extraordinariamente conmovedor, magníficamente escrito y sorprendentemente sincero, en buena medida gracias a la excepcional capacidad de Charles para alcanzar una gran profundidad emocional sin caer en el sentimentalismo, realizar observaciones honestas sin rencor y transmitir calidez sin idealizar la realidad. Por primera vez, y también para siempre, los lectores encontrarán aquí un homenaje digno de la mujer tan querida que fue la princesa Diana".