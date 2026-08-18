Shakira viaja a una de las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia y anuncia una ayuda millonaria

El terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto ha conmovido al mundo entero, pero son los propios colombianos quienes tienen el corazón en un puño al ver partes de su país devastadas. Uno de los lugares más afectados es el departamento del Chocó, hasta donde se ha desplazado este lunes Shakira para mostrar todo su apoyo y anunciar que se va a implicar directamente en la reconstrucción de varios centros educativos.

La cantante de Barranquilla, que lleva más de dos décadas volcada en la infancia vulnerable a través de su Fundación Pies Descalzos, no ha dudado en viajar a Quibdó (capital del Chocó) para comprobar de primera mano la magnitud de los daños. La situación es desgarradora: tal como destaca la artista del Waka Waka, más de 40 escuelas han colapsado por completo y otras 200 se han visto seriamente afectadas en la región.

Shakira en una de las escuelas afectadas por el terremoto | Gtres

Su compromiso con los niños del Chocó

Visiblemente conmovida ante los medios locales, Shakira ha querido lanzar un mensaje de aliento: "Toda Colombia está sintiendo el dolor que sienten los chocuanos, el dolor de todas las personas damnificadas, el dolor de todos los padres que han perdido a sus hijos. No hay palabras suficientes para consolar, pero lo que sí sé que hay es un compromiso".

Para la artista, la máxima prioridad es garantizar que los más pequeños sufran lo menos posible las consecuencias de este desastre natural. "Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir y tantas personas en el olvido. En el Chocó no hay conectividad, no se puede hacer escuela desde casa, y cada día que un niño no va al colegio es un día en que pausamos su futuro", ha subrayado.

Shakira con dos niñas del Chocó | Gtres

Un millón de dólares y diez nuevas escuelas

Gracias a su altavoz y a sus contactos, la colombiana no ha viajado con las manos vacías. Fruto de sus gestiones en los días previos, Shakira ha confirmado una recaudación inicial de un millón de dólares destinados íntegramente a la reconstrucción del departamento. Una suma aportada a partes iguales (500.000 dólares cada uno) por la organización solidaria Global Citizen y la promotora Live Nation.

A título personal, la estrella se ha comprometido formalmente a levantar de nuevo la Universidad Tecnológica del Chocó, el principal centro de educación superior de la región y cuyas instalaciones han quedado completamente destruidas: "Verla así dilapidada es absolutamente desolador. Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruirla y no voy a parar hasta verla en pie nuevamente".

Además, Shakira ha estado acompañada durante su visita por su gran amigo y filántropo estadounidense Howard Buffett, quien ha acudido a su llamada solidaria sin dudarlo. Tras más de 18 años colaborando juntos en la construcción de colegios en zonas golpeadas por la vulnerabilidad o el conflicto (como Barranquilla, Cartagena o Tibú), Buffett se ha comprometido junto a Pies Descalzos a financiar la edificación de diez escuelas totalmente nuevas en el Chocó.

Shakira y Howard Buffett | Gtres

Un llamado urgente a la ayuda internacional

Más allá de la aportación de su fundación y del sector privado, Shakira ha querido aprovechar los focos para recordar que el departamento del Chocó arrastra una "deuda histórica" tras décadas de abandono institucional y problemas derivados de la violencia. Por ello, ha hecho un llamamiento directo a la comunidad internacional y a los gobiernos de países como Canadá, Japón o Reino Unido para que no den la espalda a Colombia en esta fase de reconstrucción.

"Esta tragedia nos ha hecho ver una realidad muy dura. Estamos aquí para no soltarle la mano a los chocuanos hasta que cada niño pueda regresar a la escuela y recuperar su vida", ha concluido la cantante.