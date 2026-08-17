Julia Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario, se reafirma en sus últimas declaraciones contra Belén Esteban

Nueva guerra abierta entre los Janeiro y Belén Esteban y, en esta ocasión, con una protagonista inesperada: Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Y es que, aunque cuando cumplió los 18 años apareció en una portada de ¡Hola!, la joven maquilladora siempre ha preferido mantenerse al margen de cualquier polémica que rodee a su familia y evitar hacer declaraciones a los medios...

Pero, recientemente, y tras una supuesta indirecta de Belén Esteban, madre de su hermana por parte de padre, Andrea Janeiro, Julia Janeiro estalló ante las cámaras y respondió duramente. Todo surgió a raíz de un mensaje con el que Belén felicitaba a su hija Andrea por su cumpleaños: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí".

"¿Ella sabe escribir la palabra nepo baby?", fue una de sus primeras respuestas. Y, hablando de "nepo babies", señaló que Belén Esteban "se ha pasado la vida hablando de mi padre": "Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique". Incluso Julia Janeiro definió a Belén como "un meme televisivo".

Jesulín de Ubrique y Belén Esteban en la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Unas duras declaraciones por las que la prensa ha vuelto a preguntar a Julia, que se reafirma en sus palabras: "No quito ni añado nada".

Y, por si quedaba alguna duda, la hija del torero también ha respondido a través de las redes sociales, tirando de humor sobre el tema...