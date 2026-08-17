Rosalía confirma el retorno del maximalismo: el accesorio que dicta la nueva era de la moda

Tras varias temporadas dominadas por los tonos neutros, el lujo silencioso y la estética minimalista del menos es más, la moda veraniega ha dado un giro radical hacia la extravagancia y el color.

El maximalismo ha vuelto con fuerza para recuperar la diversión, la personalidad y la libertad en el vestidor. Y si había alguna duda de que esta corriente ha conquistado el street style, Rosalía se ha encargado de confirmarlo convirtiendo un accesorio llamativo en el objeto de deseo del momento.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre el llamativo complemento que lució la cantante del que tanto se ha hablado, además del motivo por el que el maximalismo está de vuelta.

Rosalía | Gtres

Las maxihorquillas de la artista

La cantante catalana, inmersa en la etapa brasileña de su gira LUX TOUR, sorprendió a los fans reunidos en las puertas del Hotel Fasano en Río de Janeiro con un estilismo divertido y colorido.

Y es que para la ocasión, Rosalía recogió su melena en una coleta adornada con unas maxihorquillas extravagantes, de colores rosa y blancas, que captaron la atención de inmediato de todas las cámaras.

Estos accesorios tan llamativos llevan la firma de la diseñadora sueca Beata Rydbacken, una creadora en la que la artista ya ha confiado anteriormente para lucir postizos y prendas rompedoras. Fabricadas bajo pedido con un precio de 55 euros por unidad, las icónicas horquillas demuestran cómo un simple detalle en el peinado puede elevar un look básico.

Rosalía con maxihorquillas | Instagram

Tras su concierto, publicó en su perfil de Instagram un recopilatorio sobre su estancia en Río de Janeiro, y en una de las imágenes, además de en una historia, también ha sorprendido con una maxihorquilla en forma de estrella.

Bisutería XXL y mezclas imposibles

La aparición de la Motomami encaja a la perfección con la tendencia que domina los escaparates y las redes sociales durante los meses estivales. El maximalismo no exige renovar todo el armario, sino perder el miedo al exceso a través de los complementos.

Los cuellos despejados del verano se convierten en el lienzo ideal para superponer collares de distintas alturas, combinar gemas de gran tamaño y apostar por pendientes XL que acaparen todas las miradas.

Rosalía con una maxihorquilla | Instagram

A esta fiebre por los accesorios se le suma la audacia a la hora de vestir. Las reglas rígidas quedan descartadas: este verano, los estampados florales conviven sin complejos con las rayas, mientras que los tonos neutros ceden su espacio a parejas vibrantes como el fucsia, el verde lima, el naranja o el azul eléctrico.

Pasárselo bien como única regla

El éxito de esta corriente está en su carácter desenfadado, en jugar con el armario sin miedos. El maximalismo no busca disfrazar ni incomodar, sino devolver la ilusión a la hora de vestirse y permitir que cada persona exprese su actitud a través de combinaciones arriesgadas.

El mensaje que envía Rosalía es claro: el verano es breve y no hay espacio para el aburrimiento estético. Ya sea acumulando maxihorquillas de colores en el pelo o mezclando estampados imposibles. La gran tendencia del año pasa por vestirse con ganas, ponerle color a la rutina y disfrutar del poder transformador de la moda.