La inesperada confesión de Bertín Osborne sobre el fracaso en el amor: "Llevo 50 años intentándolo"

Bertín Osborne lleva décadas siendo uno de los rostros más conocidos de la música y la televisión en España, pero también una figura muy seguida por su vida sentimental.

Tras su separación de Fabiola Martínez, con quien compartió más de 20 años de relación y tuvo dos hijos, el cantante ha estado vinculado a diferentes nombres y ha protagonizado numerosos titulares relacionados con el amor. Sin embargo, el propio Bertín asegura que todavía no ha encontrado la respuesta a una de las grandes preguntas de la vida.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

Durante la Gala Starlite Occident, celebrada en Marbella y presentada por el propio cantante junto a Valeria Mazza, el artista sorprendió al hacer una confesión muy personal cuando la modelo argentina le preguntó directamente qué era para él el amor.

"Ay, eso es una buena pregunta. Llevo 50 años intentándolo y no lo he encontrado todavía. La contestación exacta no la conozco", respondió con total sinceridad, dejando una de las frases más comentadas de la noche.

Además de Fabiola, Bertín mantuvo una relación con Sandra Domecq, con quien se casó en 1977 y tuvo tres hijas (Alejandra, Eugenia y Claudia) hasta su separación en 1988, aunque el cantante se mantuvo siempre al lado de su exmujer hasta su fallecimiento en 2004.

Sandra Domecq con Bertín Osborne | Cordon Press

Más recientemente, el presentador tuvo un romance con Gabriela Guillén, con quien ha tenido su último hijo, siendo este el tema que más titulares está provocando desde que salió a la luz.

Otros amores que se supone que tuvo Bertín fueron los de Mar Flores, Arianne Brown, Lolita, Paloma Lago, Brigitte Nielsen, Gabriela Sabatini...

Bertín Osborne | Gtres

Bertín también tuvo un emotivo recuerdo para Venezuela, país natal de su exmujer Fabiola Martínez y origen de dos de sus hijos. "Mi segundo país en el mundo es Venezuela y tengo dos hijos, 50% venezolanos, que no han conocido su país porque yo no puedo ir. Yo fui al Congreso venezolano, me pusieron en búsqueda y captura", explicó, haciendo referencia a su conocida postura crítica con el régimen venezolano y a la imposibilidad de viajar allí.

Además, el cantante reivindicó su faceta como presentador y el compromiso social que, a su juicio, deben asumir las personas con proyección pública. "Tenemos la obligación, a todos los que nos va bien en la vida, de poner nuestro granito de arena, porque oye, yo creo que cambiamos muchas cosas en el mundo", afirmó.