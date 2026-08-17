TRAS SU INGRESO HOSPITALARIO
Carmen Thyssen habla de su madre, Tita Cervera, en medio de las especulaciones sobre su estado de salud
Carmen Thyssen ha sido preguntada por el estado de salud de su madre, Tita Cervera, después de los problemas de salud que llevaron a la baronesa a estar unos días ingresada en un hospital de Barcelona.
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Tita Cervera sufrió una neumonía que obligó a su ingreso y que generó preocupación entre sus familiares y amigos. Tras recibir el alta, la Baronesa Thysen continuó con su recuperación, y durante estas semanas se ha mantenido cierta expectación por su estado de salud.
Ahora, Carmen Thyssen ha vuelto a ser preguntada por cómo se encuentra su madre. La joven ha preferido mantener la discreción y ha evitado entrar en detalles sobre su evolución, optando por no hacer comentarios sobre cuestiones relacionadas con la salud de la baronesa.
Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, Carmen sí ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. "Todo bien", ha respondido, dejando claro que la situación familiar es buena. Además, ha asegurado que están "muy tranquilos y contentos" con la situación.
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Unas palabras breves, pero suficientes para transmitir calma.
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