Anna Ferrer, sobre las primeras Navidades sin su tío, que falleció de forma repentina: "He perdido un poco la fe"

Anna Ferrer Padilla ha compartido con la prensa, durante el evento navideño de GHD, cómo está viviendo unas Navidades marcadas por emociones encontradas. La influencer celebra sus primeras fiestas en su nuevo hogar, un hecho que le hace mucha ilusión, aunque ha admitido a las cámaras de Europa Press que este año no está del todo animada: "Es verdad que igual estas Navidades no son las que más me apetecen, pero tener mi casita, la verdad que sí, muy guay".

Anna Ferrer Padilla en el evento de ghd | Gtres

Su año ha estado marcado por la inesperada pérdida de su tío, algo que ha afectado profundamente a la familia. "Fue algo muy difícil e inesperado, pero intentamos despedirnos de la mejor manera. Día a día, porque eso lleva su tiempo", ha compartido la influencer. A pesar del dolor, ha destacado la unión familiar como un pilar fundamental en este proceso.

Paz Padilla y Anna Ferrer en un funeral | Europa Press

Fue el pasado 20 de octubre, de forma repentina, cuando la familia tuvo que despedirse de Luis, uno de sus pilares fundamentales. Una vez más, Anna y Paz Padilla, junto al resto de familiares, demostraron estar unidas contra viento y marea.

Parte de su sensibilidad se debe a su reciente experiencia ayudando a los afectados por la DANA, algo que le ha dejado una profunda impresión. Anna ha lamentado que en redes sociales los problemas importantes tiendan a olvidarse rápido: "Parece que la gente publica las cosas por moda y luego ya está. Me da pena que a veces se caiga en eso, pero entiendo que cada uno sigue con su vida. Aun así, me encantaría que no se olvide, sigue haciendo falta ayuda".

También ha reflexionado sobre el impacto emocional que ha percibido en las personas afectadas: "Las pérdidas físicas, como casas o negocios, son muy duras, pero lo que realmente marca es el daño emocional. Hay personas mayores que se han quedado solas y no tienen la energía para superar estos baches, me da mucha pena".

Anna Ferrer Padilla en el evento de ghd | Gtres

Anna ha concluido con una reflexión sobre lo impredecible de la vida, invitando a valorar cada momento: "La vida te cambia en un momento. Lo que creías que tenías, tu casa, tu familia, tu trabajo, puede no estar de un día para otro. Entonces que no hay que dar nada por sentado e intentar disfrutar, vamos a sacar el lado positivo, que es lo que estoy intentando decirme a mí misma, disfrutar los buenos momentos".