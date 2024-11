Paz Padilla y Anna Ferrer, volcadas con los afectados por la DANA poco después de su tragedia familiar: "El dolor compartido, duele menos"

Las inundaciones provocadas por la DANA han dejado en estado crítico a familias, comercios e infraestructuras, sobre todo, en la Comunidad Valenciana, además de numerosas pérdidas humanas, heridos y aún decenas de desaparecidos.

Los voluntarios que han acudido desde todos los puntos de España han sido claves en estos primeros días tras el desastre. Entre ellos, hemos visto a muchos rostros conocidos como acudiendo a ayudar en la medida de lo posible, como Íñigo Onieva, Miguel Ángel Silvestre o Rosalía, entre muchos otros.

Paz Padilla ha sido otra quien ha colaborado con la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés. La presentadora, que aún vive el duelo de la reciente y repentina muerte de su hermano, se ha unido a los más de 300 voluntarios que han repartido decenas de miles de raciones de comida.

Paz Padilla, ayudando tras la DANA | Gtres

No lo ha hecho sola, pues su hija, Anna Ferrer, le ha acompañado estos días y juntas han concedido una entrevista tras una dura jornada de voluntarias. Agotada, la actriz se bajaba del furgón asegurando que lo que está haciendo le "reconforta el alma", sobre todo "cuando te dicen gracias porque compensa todo lo que hay, lo que ves y lo que escuchas".

Anna Ferrer, voluntaria en Valencia por la DANA | Europa Press

Y es que Paz no dudó en viajar hasta allí cuando "viendo todo lo que había sucedido aquí, tenía amigos que lo estaban pasando mal y no podía estar en mi casa, por eso llamé a Pepa y a Andrés y les dije: Me voy para allá".

A pesar del reciente fallecimiento de su hermano, la humorista no dudó en ponerse manos a la obra y aportar su granito de arena a todos los afectados. Tanto es así que aseguraba que "me dan el pésame, se ponen a llorar y yo lloro con ellos", reflexionando sobre que "el dolor compartido duele menos y, yo siempre he sabido eso de que si estás sufriendo ve a donde estén sufriendo más que tú".

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, voluntarias en Valencia por la DANA | Europa Press

Paz confesaba que "digo mucho: te quiero" porque "hay gente que nunca pensó que en algún momento iba a tener que pedir para comer", pero "la vida es esto y en algún momento pediremos ayudas".

Su hija, siendo consciente de lo que ha sucedido, explicaba que "estábamos las dos con una rabia e impotencia... Y dices: Necesito ir a ayudar como sea", por lo que no dudó en trasladarse allí para "usar nuestro altavoz y seguir colaborando todos".