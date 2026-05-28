Anita Matamoros ¿da un paso atrás tras cambiarse el apellido por el de Makoke? "No me importa, es un orgullo"
La influencer y actriz en ciernes ha aclarado por qué alterna el uso de Matamoros y Giaever dependiendo del evento, dejando claro que está orgullosa de sus raíces familiares.
Anita Matamoros ha acudido este miércoles a la fiesta repleta de rostros conocidos organizada por Multiópticas para presentar su nueva colección.
Y aunque no ha querido pronunciarse sobre la batalla legal y mediática entre sus padres Kiko Matamoros y Makoke, no ha dudado en aclarar la polémica que ha desatado su decisión de cambiarse el apellido Matamoros por el de su madre, Giavert, para triunfar en su carrera de actriz.
"No pasa nada, que sigue siendo mi apellido" ha asegurado con una sonrisa cuando la prensa le ha comentado que en el evento figuraba en el listado de invitados como Anita Matamoros. "Depende del sitio. Algunas veces es Matamoros, otras veces Giaever. Ya digo que era para preservar el apellido de mi madre, que no se pierda el día de mañana un apellido tan bonito. Y luego también para otro tipo de proyecto. Pero no me importa que me llamen Anita Matamoros". "Es un orgullo, claro que sí, claro que sí" ha zanjado.
En apenas unos días Makoke se dará el 'sí quiero' con su novio Gonzalo en Ibiza y, como ha confesado su hija, "estoy muy feliz, muy emocionada. A mí me encanta celebrar el amor. Así que muy contenta". "Pero todo lo que haya que desvelar tiene que ser ella quien lo desvele, no yo, y si pasan cosas, pues ya se sabrán. Hay que tener paciencia" ha añadido evitando revelar cómo será la ceremonia o si tiene alguna sorpresa preparada para su madre.
Hablando de boda, Anita reconoce que por el momento no se plantea pasar por el altar con su novio, el cantante Johnny Garso. "Yo todavía me voy a mantener en mi vida de hippie, de etapa de novios. Porque es que llevo dos años y medio con mi pareja y sigo como en la etapa de novios. Así que todo lo que se pueda alargar es ese momento..." ha confesado, afirmando que ya "más formalizado de lo que está viviendo juntos... No hay ninguna necesidad"
Tampoco le llama la maternidad, ya que apuntando entre risas que no se considera niñera, desvela que "por el momento no tiene ningún instinto maternal aunque me gustan los niños, mis sobrinos y los de mis amigas".
Muy unida a su hermana Laura Matamoros a pesar de que no tiene relación con Lucía, Diego ni Irene -los otros hijos de Kiko y Marian Flores- la influencer nos ha contado que, tras su polémica con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, está "estupenda, fenomenal. En Ibiza, creo que ha llegado hoy, está estupenda". "Al final lo normal es tener buena relación con ella ¿no?" ha asegurado, dejando claro que la guerra entre sus padres no le ha pasado factura con Laura.
Por último, y reconociendo que por el momento no se ha leído el libro de la hija de Terelu Campos y que no podrá asistir a la Feria del Libro porque se va al festival Primavera Sound, Anita ha confesado que no se plantea escribir sus memorias aunque sí que tendría muchas cosas que contar: "Imagínate, durante todos mis años de carrera profesional callando y de repente sacar una autografía. ¿Te imaginas? Una autografía con los 25 años que tengo. ¿Eso qué es? ¿Quién lo va a hacer?. Para desahogarse no hace falta publicar nada. Eso se queda en mi intimidad".
