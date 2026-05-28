MÁXIMA COMPLICIDAD TRAS EL PARTIDO
Pablo Urdangarin y Johanna Zott, tan enamorados como el primer día, protagonizan una escena de lo más romántica
Pablo Urdangarin y Johanna Zott han protagonizado unas imágenes de lo más cariñosas junto a su novia tras finalizar su último partido. Besos y abrazos con los que demuestran que siguen igual de enamorados que el primer día.
Publicidad
Pablo Urdangarin y Johanna Zott han vuelto a demostrar que su relación atraviesa por uno de sus momentos más estables y felices. Tras finalizar el último partido del jugador de balonmano, la pareja ha protagonizado unas imágenes de lo más románticas en el polideportivo.
Nada más terminar el partido, Pablo se ha acercado hasta Johanna y su familia con una enorme sonrisa, dejando ver la buenísima relación y la cercanía que mantiene con los padres de su novia, Elena Sophi y Christoph Zott, además de con su hermana.
Muy relajado y completamente integrado en el entorno familiar de su novia, el hijo de la infanta Cristina ha compartido varios momentos donde hablaba con ellos mientras comentaban tranquilamente el partido.
Sin embargo, todas las miradas se las han llevado Pablo y Johanna. La pareja se ha mostrado de lo más cariñosa, dando abrazos, teniendo gestos de cariño y algún beso mientras hablaban tranquilamente frente a la familia de ella.
Johanna, que siempre se ha caracterizado por mantener un perfil muy discreto, también ha aprovechado para saludar con muchísima cercanía a algunos de los compañeros de Pablo, demostrando lo integrada que está ya en el círculo más cercano de su novio.
Por todos estos momentos, ambos han dejado claro que siguen tan unidos como el primer día y que continúan apostando por una relación estable, discreta y alejada de cualquier polémica.
Más Celebrities
- Rocío Martín Berrocal, sobre el fin de amistad de su hermana Vicky y Marta Sánchez después de 38 años
- Jaime Martínez-Bordiú sale en defensa de su hermana, Carmen, tras ser acusada por sus empleados domésticos
- Guillermo Solana da la última hora y tranquiliza sobre el estado de salud de Tita Cervera: "Se está recuperando bien"
Publicidad