Ana Boyer recibe el alta y sale del hospital junto a Fernando Verdasco tras dar a luz a su cuarto hijo

Ana Boyer y Fernando Verdasco están de enhorabuena tras dar la bienvenida a su cuarta hija. Una niña que llega para completar una familia ya numerosa.

El parto ha tenido lugar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, poco después de que la pareja regresara desde Doha para pasar la recta final del embarazo en España. Un traslado que no fue casual, ya que la situación de inestabilidad en la zona, marcada por el conflicto en Oriente Medio, llevó a la familia a instalarse temporalmente en Madrid.

La pequeña se convierte en la cuarta hija del matrimonio, después de Miguel, Mateo y Martín, que supone una nueva ilusión para ambos, que siempre habían dicho su deseo de tener una niña.

Fue en diciembre cuando la pareja anunciaba la noticia del embarazo, un cuarto hijo (una niña) tras más de 12 años de relación y nueve de matrimonio. Poco después, confirmaban que esta vez sería una niña.

Como no podía ser de otra manera, la familia no ha querido perderse este momento. Una de las primeras en acudir al hospital ha sido Tamara Falcó. Las cámaras han captado a la marquesa abandonando la clínica tras conocer a su sobrina sin hacer ningún tipo de declaración.

Tamara Falcó saliendo del Hospital tras nacer su sobrina | Europa Press

Y, pocas horas después, este miércoles la hija pequeña de Isabel Preysler recibía el alta y abandonaba el hospital en coche acompañada de su marido.