Ana Obregón revela su llamada con Yolanda Ramos y zanja la polémica: "Es todo mentira"

Yolanda Ramos ha acumulado en los últimos meses varias polémicas tras sus palabras en los Goya quejándose por la mayor presencia de influencers en detrimento de los intérpretes.

Aunque la actriz explicó y matizó sus declaraciones, durante la pasada gala Top Chef of the Year 2026, de la revista Tapas, Yolanda volvió a protagonizar titulares que señalaron a Ana Obregón.

Yolanda Ramos en el Top Chef of the Year 2026 de la revista Tapas | Gtres

"Hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos que no hacía el personaje en sí y le pagaban un pastón. Al menos estos se lo curran", dijo a los medios durante esta gala sin mencionar a la bióloga, pero afirmando cuando se le preguntó si hacía alusión a ella. "Sí, por ejemplo, sin ir más lejos", señaló en referencia a los posados en traje de baño que Ana protagonizaba cada verano ante las cámaras en Palma de Mallorca.

Como era de esperar, Ana Obregón ha respondido a su compañera, pero ha dejado zanjada la controversia quitándole hierro primero en el plató de Y ahora Sonsoles y luego ante las cámaras de Europa Press.

Ana Obregón | Europa Press

"Que es todo falso. A ver, que ella no ha dicho nada. Me llamó ayer, me llevo de cine con ella. Es todo mentira. Si es tontería. Yolanda me llamó ayer. Me dijo: 'Ana, que lo han sacado de contexto'", ha asegurado Ana con una sonrisa.

"Yo la adoro, me hace mucha gracia si te digo la verdad, y nos llevamos muy bien", ha aclarado que quien fuese su imitadora oficial en Homo Zapping.