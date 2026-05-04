Cayetana Guillén Cuervo emociona al recordar a su madre, Gemma Cuervo, en el primer Día de la Madre sin ella

El primer Día de la Madre sin ella no ha sido un día cualquiera para Cayetana Guillén Cuervo. La actriz ha querido tener muy presente a su madre, Gemma Cuervo, que falleció el pasado 14 de marzo, con una publicación en redes sociales que refleja cuanto se querían.

A través de su perfil de Instagram, Cayetana ha compartido varias imágenes de su madre. Fotografías que no solo rescatan recuerdos, sino que también dejan ver el cariño y la admiración que siempre han marcado su relación. Como pie de foto, la actriz ha escrito unas palabras que dejan ver que, aunque ya no esté físicamente, su madre sigue muy presente en su día a día y la echa de menos: "Mami, demasiada ausencia".

No es la primera vez que Cayetana utiliza sus redes sociales para recordar a su madre, pero en esta ocasión la fecha hace que todo tenga un significado aún más profundo. En el Día de la Madre, en la que las emociones están a flor de piel, se convierte así en un momento especialmente sensible.

La pérdida de Gemma Cuervo, una de las grandes figuras de la interpretación en nuestro país, ha supuesto un golpe muy duro para la actriz, que poco a poco va encontrando la manera de seguir adelante sin dejar de recordarla. Un gesto sencillo pero muy significativo, con el que Cayetana ha querido mantener vivo el recuerdo de su madre en un día especialmente sensible.