Isabel Preysler recuerda a Mario Vargas Llosa al año de su muerte y habla del embarazo de su hija, Ana Boyer

Radiante y fiel a su estilo, Isabel Preysler ha asistido al Teatro Real de Madrid para ver uno de los estrenos más esperados: La novia vendida. Su llegada al teatro no ha pasado desapercibida, acaparando miradas y demostrando, una vez más, por qué sigue siendo un icono de elegancia.

Isabel Preysler atendiendo a la prensa | Europa Press

Aunque no ha querido extenderse demasiado, uno de los temas inevitables ha sido el recuerdo de Mario Vargas Llosa, coincidiendo con el aniversario de su muerte. Fiel a su discreción, Isabel ha evitado pronunciarse, pero ha dejado una breve respuesta al ser preguntada por si guarda un bonito recuerdo de él: "Mucho, gracias".

La relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa comenzó hace unos años y se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas de la alta sociedad. Durante casi ocho años, formaron una gran pareja, compartiendo una vida en común marcada por la discreción. Su historia, llegó a su fin en 2022, en una ruptura que sorprendió por lo inesperado que fue en su momento.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler | Gtres

Al salir del teatro, Isabel también ha dado algunas actualizaciones sobre cómo se encuentra su familia. Especialmente interés por su hija Ana Boyer, que dentro de pocos meses se convertirá en madre de su cuarto hijo junto a Fernando Verdasco. La famosa pareja se vio obligada a regresar a España debido al conflicto bélico de Oriente Medio. Una vuelta por la que fueron duramente criticados. Pero ahora, ya más tranquilos, la reina de corazones ha asegurado que su hija se encuentra bien: "Todos muy bien".

Fernando Verdasco y Ana Boyer | Gtres

A punto de convertirse de nuevo en abuela, Isabel Preysler vive así una lluvia de emociones con el recuerdo de su exmarido Mario Vargas Llosa, la felicidad por el embarazo de su hija y convertirse en abuela. Una etapa que afronta con felicidad y la elegancia que siempre la han caracterizado.