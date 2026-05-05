Georgina Rodríguez en la MET Gala: un look inspirado en la Virgen de Fátima y unos movimientos muy estudiados

Anoche se celebró la esperadísima MET gala, uno de los eventos anuales más importantes del año para la moda y los famosos, ya que se juntan los dos mundos en una alfombra roja de ensueño.

El dress code de este año, titulado "Fashion is Art", ha superado, por creces, las expectativas de todos los seguidores del evento. Y es que los looks que han lucido los socialité han sido los mejores en años.

Entre ellos, ha destacado Georgina Rodríguez, convirtiéndose en una de las españolas mejor vestidas y con un look que la representa mucho, puesto que homenajea a su fe, a su devoción por la Virgen de Fátima.

El vestido

El diseño de alta costura, firmado por Ludovic de Saint Sernin, destaca por una estructura equilibrada entre la audacia y la tradición. El conjunto se compone de una falda satinada con caída y un corsé artesanal que funciona como el corazón de la pieza, lleno de simbolismos y detalles.

La parte superior es, indiscutiblemente, la gran protagonista del look. El torso está decorado con un juego de ojales y cintas entrelazadas que ciñen la figura, combinado con delicado encaje francés en las copas del pecho. Su acabado en pico añade una rigidez geométrica que aporta estructura, elegancia y una feminidad muy marcada.

Georgina Rodríguez en la MET Gala | Gtres

El valor histórico de la prenda está en su fabricación, ya que todo el traje ha sido realizado en los telares tradicionales de Calais-Caudry. Esta elección de materiales no solo garantiza una calidad excepcional, sino que vincula la visión moderna del diseñador con el legado de la artesanía textil más pura.

La conexión con la Virgen de Fátima

"Este diseño se inspira en mi devoción a la Virgen de Fátima", ha compartido la modelo y empresaria a través de sus redes sociales. Georgina explica que la iconografía religiosa fue el punto de partida creativo: "La delicadeza de la figura y los tonos azul claro que definen su imagen se convirtieron en la base de la pieza, traduciendo la espiritualidad a la alta costura", detalla.

Además de la estética exterior, la fe quedó sellada en el interior del vestido mediante mensajes que "actúan como una plegaria íntima", según la prometida de Cristiano ha expresado.

Georgina Rodríguez en la MET Gala | Gtres

Se trata de un detalle invisible al público pero con una gran carga emocional para ella. Justo al lado del corazón, la pieza escondía dos bordados que resumen su refugio espiritual y la importancia de sus creencias: "Donde ella está, el alma encuentra refugio" e "Y líbranos del mal amén".

Los complementos clave

La empresaria culminó su propuesta con dos accesorios que fueron, sin duda, la guinda del pastel. El primero de ellos fue una pieza de alta joyería, un rosario valorado en 7 millones de euros.

En esta joya destacaba un medallón central con la imagen de la Virgen de Fátima, mientras que en el reverso llevaba un grabado personalizado con los nombres de sus hijos y de Cristiano, uniendo así su fe con su motor familiar.

Georgina Rodríguez en la MET Gala | Gtres

El segundo complemento que terminó de definir el concepto fue el velo, una pieza que envolvía su figura. "Un velo transparente, adornado con flores de encaje bordadas a mano, completa el look", detalla Georgina en su Instagram.

Este elemento, de una delicadeza extrema, caía sobre el diseño de Saint Sernin aportando un aire divino y solemne a su elección, elevando el conjunto final a una categoría casi mística.