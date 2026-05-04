Paz Vega dedica un emotivo mensaje a su madre en un momento muy complicado tras separarse de Orson Salazar

La actriz Paz Vega atraviesa un momento especialmente delicado en su vida personal tras su separación de Orson Salazar después de 25 años juntos y tres hijos en común.Una ruptura que se ha producido con total discreción, sin comunicados ni polémicas, y a la que se suma la preocupación por una supuesta deuda. A pesar de la magnitud de los acontecimientos, la actriz ha optado por el silencio, centrada en proteger a su familia.

En medio de esta etapa complicada, Paz Vega ha encontrado en sus redes sociales una vía de expresión. Sus primeras publicaciones, en blanco y negro, dejaban entrever su tristeza con imágenes de su silueta y de su rostro con el ojo tachado, acompañadas de mensajes en los que reconocía no estar bien y sentirse perdida. Unas señales claras de que está atravesando un proceso emocional complejo tras todo lo vivido en los últimos meses.

Sin embargo, ha sido su última publicación, coincidiendo con el Día de la Madre, la que más ha conmovido. La actriz compartía un carrusel de imágenes de su madre, Paz Trigo, junto a sus hijas y nietos, reflejando el paso del tiempo a través de fotografías cada vez más actuales. Más allá de las imágenes, lo que ha llamado la atención ha sido el profundo y emotivo mensaje que las acompañaba, cargado de nostalgia y amor.

"Quisiera volver atrás para hacer muchas cosas distintas, que sé que te hicieron sufrir, lo siento mucho... mamá", escribía Paz, iniciando un texto lleno de "quisiera", abrazos, besos y recuerdos felices. Un mensaje en el que deja ver su necesidad de refugiarse en su madre y de revivir momentos pasados, reconociendo errores y mostrando un profundoagradecimiento que, como ella misma ha contado en otras ocasiones, no siempre expresó a tiempo. La publicación culmina con una declaración especialmente significativa: "Mi madre, mi faro, mi inspiración, ejemplo de nobleza, fortaleza y bondad infinita…", dejando claro que, en este momento de su vida, como en todos, su madre es su mayor apoyo y pilar fundamental.