Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, muy relajados mientras les fotografían juntos: así reflejan su complicidad

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas siguen ocupando portadas Desde hace semanas, el jinete y la hermana de Mario Casas han sido fotografiados en diversas ocasiones compartiendo momentos juntos, la más reciente durante un paseo por las calles de Madrid, donde han sido captados intercambiando sonrisas y mostrando complicidad.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas | Gtres

Estas imágenes han avivado los rumores de un posible romance que ninguno de los dos ha querido confirmar. El jinete, que mantiene una intensa actividad pública, ha declarado en varias ocasiones la admiración que siente por Sheila.

Por su parte, Sheila Casas ha respondido con gestos y palabras llenas de cariño hacia Álvaro.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas | Gtres

Uno de los momentos que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido la reciente felicitación de cumpleaños que Escassi ha dedicado a Sheila. Una imagen de ambos abrazados frente a un espejo, acompañada de la canción Hoy quiero confesarme de Isabel Pantoja, en la que decía: "Eres perfecta".

Sheila ha respondido al gesto calificando a Álvaro como "una persona maravillosa", desatando aún más las especulaciones.

Historia de @alvaroescassioficial | Instagram

Por otro lado, María José Suárez, expareja de Álvaro, no ha podido evitar ser preguntada por esta nueva amistad. En un evento reciente, con humor e ironía, la diseñadora ha comentado: "Espero que en el próximo evento ya no me preguntes por Álvaro".

María José Suárez | Europa Press

Mientras tanto, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas continúan disfrutando de su tiempo juntos, dejando que los rumores y las imágenes hablen por sí mismos.