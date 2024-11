La carcajada de María José Suárez al preguntarle por Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: "Pero no me hagas reír"

María José Suárez ha protagonizado un momento de risas con la prensa, en el evento benéfico IM CLINIC, reaccionado al supuesto nuevo romance de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, con Sheila Casas, hermana de Mario Casas.

Álvaro Muñoz Escassi, en un estreno en Madrid | Gtres

Cuando los medios le preguntaron por la relación, que ha sorprendido con imágenes de la pareja paseando en actitud cariñosa por las calles de Madrid, la modelo no ha podido evitar estallar en una sonora carcajada al ver las reacciones de otros periodistas: "Jajajaja. Pero no me hagas reír, es que eres tú. Anda aquí, luego parece que me he reído yo. Es que, de verdad".

María José Suárez entrevistada | Europa Press

"¿Qué queréis que diga? No tengo nada que comentar al respecto", ha respondido entre risas, dejando claro que no desea seguir hablando del jinete.

Además, la modelo no ha dudado en pedir a la prensa, de cara a encuentros futuros, que dejen de preguntarle por Escassi ya que su historia es una "antigüedad". Con un tono distendido y cercano, María José Suárez ha dejado caer que la vida amorosa de Escassi es algo que prefiere dejar en el pasado y pasar página.