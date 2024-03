Álvaro Castillejo asegura que él sí le hizo regalo a su prima, Tamara Falcó, por su boda y desvela qué fue

Seguramente que dentro de diez años sigamos hablando de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y es que este enlace está dando mucho de sí... La famosa pareja se daba el sí, quiero el 8 de julio de 2023 en un precioso enlace de ensueño que celebraron en El rincón, un palacio que Tamara heredó de su padre, al igual que el título, en Aldea del Fresno.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva | Gtres

Y es que cada vez que Tamara vuelve a hablar de su boda con el empresario, descubrimos nuevos sorprendentes detalles. Recientemente, la marquesa de Griñón ha contado que no recibió regalo por parte de todos los invitados: "Hubo un 60 por ciento de la boda que no nos regaló".

Unas declaraciones que han generado muchos comentarios y preguntas y sobre el que este jueves, durante su participación en El Hormiguero, Pablo Motos le recordaba a Tamara que él sí le había hecho un regalo por su boda. A lo que la hija de Isabel Preyler dio una respuesta aún más sorprendente: "Íñigo no me deja decir nada al respecto, ya meto la pata lo suficiente". "Muchas gracias a todos los que me regalasteis, significa un montón", ha añadido entre risas, reconociendo que aunque "no creo en el karma, yo alguna vez no he regalado".

Tamara Falcó, en El Hormiguero: "El 60% de los invitados a su boda no me regalaron nada" | antena3.com

Después de agradecer a Nuria Roca y Juan del Val su regalo y desvelar que "se pasaron", Tamara desvelaba: "Hay quien se ha dado por aludido y hoy nos ha llegado un regalo a casa que no he abierto pero me ha hecho mucha ilusión". "Íñigo me va a matar" ha exclamado de lo más divertida.

Y quien seguramente no se dio por aludido por estas declaraciones fue su primo, Álvaro Castillejo, que en el último evento al que ha acudido, ha dejado claro que él también le hizo regalo a su prima Tamara Falcó en su boda: "Pues mira, eso pasa en algunas bodas. Yo le hice un regalo, yo le llevé la banda de la pedida, la banda de la pedida fue cosa mía y de Cris, aportamos nuestro granito de arena. Yo entro en el porcentaje del otro lado".

Álvaro Castillejo, primo de Tamara Falcó | Europa Press

Pero sí reconocía que lo de no recibir regalos en tu boda parece una práctica más habitual de lo que nos pensamos: "Pasa en muchas bodas, yo ha habido bodas que no he regalado. Cuando te invitan a una boda con 22 años y estás un poco canino pues oye no es lo mismo que ahora, ahora hago regalos".