Alexandra Pereira, orgullosa de su casa de Dubái: Así ha decorado su nuevo hogar

Alexandra Pereira es una fuente constante de inspiración para sus seguidoras. Dondequiera que vaya, ella deslumbra con su estilo impecable, adquiere los bolsos de lujo más codiciados, frecuenta las cafeterías más instagrameables y se hospeda en los hoteles más glamurosos.

Y, como no podría ser de otra manera, sus casas parecen sacadas de revistas de interiorismo. La influencer gallega tiene mucho gusto decorando y no se le escapa ningún detalle. Lo vimos en su piso de Madrid y también en el de París, pero ahora que ha encontrado su hogar en Dubái, donde piensa ver crecer a su pequeño Sasha, se ha superado.

Así es su casa de Dubái

Esta semana, Pereira ha hecho un post de Instagram en el que muestra su salón. "Después de casi dos años en París sin poner demasiado empeño en decorar el piso en el que vivíamos porque en el fondo sabíamos que no nos íbamos a quedar allí demasiado tiempo, me dije a mí misma que la próxima casa donde viviéramos no solo sería una casa, sino que sería un hogar", comienza el texto que acompaña la fotografía.

"Aunque todavía quedan algunos elementos decorativos importantes, es la casa en la que he vivido, que mejor representa nuestro estilo y sinceramente siento que es una explosión de todo lo que tenemos dentro", continúa.

El salón, la estancia estrella

En la misma publicación, Alexandra explica que han "puesto mucho cariño eligiendo todos y cada uno de los muebles" del salón-comedor. "Por algunos de ellos hemos esperado meses, otros llevan con nosotros años y otros han sido hallazgos recientes increíbles", añade.

Uno de los muebles que tiene más protagonismo es el sofá, de color beige y con un diseño abullonado. Y, justo en frente, una mesa cuadrada de cristal cuyas pastas son bloques de en distintos colores pastel: azul, amarillo, rosa y verde. Debajo de estas dos piezas, una alfombra gigante tipo bereber.

Otros detalles que aportan luz al salón son un puff de color rosa, un jarrón con flores y el libro decorativo de 'Palm Beach'.

Al fondo de la imagen vemos la mesa Tulip con sobre de mármol, y las sillas Cesca que tanto gustan a las it girls. También mantiene el espejo verde con marco en forma de ondas.

La habitación de Sasha

Otra de las habitaciones en las que Alexandra se ha esmerado en decorar es la de su hijo. Paredes verdes que dan calidez y conjuntan de maravilla con los muebles de color beige y los detalles de madera: como los tiradores de los cajones o algún que otro espejo.

En una de las paredes, hay unas pegatinas decorativas de globos aerostáticos que dan ese toque dulce e infantil a la estancia.

Otros detalles

Los muebles con formas ovaladas, las velas decorativas de colores y los espejos ondulados son un 'must' en casa de la familia de Alexandra Pereira. En este carrusel de Instagram podemos ver varios detalles, como la original estantería hecha de cubos de colores.

Los ramos de flores y plantas de tamaño XXL tampoco pueden faltar en esta casa llena de ventanales, pues aportan frescura y alegría.