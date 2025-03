Álex Ubago recuerda la "cobra" que le hizo la reina Sofía: "Se quedó cortada"

Este jueves se ha celebrado en Tenerife la gala de la 29 edición de los Premios Dial. Una gran fiesta de la música donde han acudido desde Dani Martín hasta Álex Ubago, que ha contado la divertida anécdota que vivió hace años con la reina Sofía.

El cantante vasco ha hablado de su gran pasión: la música, confesando qué significa para él. "Mí la música me ha dado muchísimas cosas, muchísimos momentos felices, emocionantes, me ha dado una manera de vivir, una forma de vida, que es la que amo, me ha dado una herramienta para expresar y canalizar muchas veces mis sentimientos, y para conectar a través de ella con muchísimas personas", contaba emocionado.

Álex Ubago posando para los medios | Gtres

El artista, siempre muy simpático y cercano con la prensa, ha relatado la el momento que vivió hace años con la reina Sofía que literalmente le hizo la "cobra": "Yo digo siempre de cachondeo, y siempre con respeto, que la reina Sofía me hizo la cobra, o el Matrix, no sé cómo se dice, la cobra, porque ella... Coincidí con los reyes eméritos en un evento hace algunos años, y cuando nos presentaron... Yo, sin ser consciente del protocolo, que se supone que dice que no le puedes dar dos besos a la reina, sino que le tienes que dar la mano, pues yo fui como un... Así, pero vamos, totalmente convencido a darle un par de besos a la Reina, y ella como que se quedó un poco cortada y me hizo ahí la... Me hizo la cobra, me hizo la cobra, literalmente, ¿no? Pero bueno, fue un momento divertido, y luego, bueno, estuvimos conversando ahí un rato con ella, y la verdad es que fue...".

Además, cuenta que la Reina conocía su música y que le firmó varios discos para sus nietos: "Conocía mi música... A mis nietos les encanta. Y recuerdo que le dimos algún disco firmado para ellos y todo".

La reina Sofía, la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán | Gtres

Al que también ha dedicado unas bonitas palabras ha sido para su compañero de Miguel Bosé, que desde hace años mantiene una relación un poco tensa con la prensa: "Yo a Miguel le tengo mucho cariño desde hace muchos años. Conmigo ha sido siempre una persona encantadora, y es todo lo que te puedo decir. No te puedo decir más. Que hace bastante tiempo que no le veo, pero he compartido algunos momentos con él muy... muy bonitos".