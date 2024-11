Alejandro Sanz y Candela Márquez: así ha sido su primera aparición pública como pareja

La Gala Persona del Año, que tuvo lugar como antesala de los Grammy Latinos, en Miami, nos ha dejado una imagen para recordar: el primer posado conjunto de Alejandro Sanz y Candela Márquez. La pareja, que ya confirmó su relación a través de una historia de Instagram en la que aparecían sus manos entrelazadas, acudió a este evento junto a la hija mayor de Alejandro, Manuela Sanz, con quien posaron rebosando felicidad.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en su primer posado como pareja, junto a Manuela Sanz | Gtres

Alejandro, ataviado con un traje negro y una pajarita, y Manuela, con un vestido palabra de honor ajustado con encaje floral, mostraron una imagen muy elegante y sofisticada. Por su parte, Candela optó por un look mucho más exuberante, empezando por el vestido —de color blanco, con escote corazón y una sugerente abertura lateral— y terminando por el peinado: un semirrecogido que añadía volumen extra a su melena rizada XXL.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en su primer posado como pareja | Gtres

Una relación que va viento en popa

Las sospechas de que Alejandro Sanz ya no tenía más el "corazón partido" surgieron a raíz de un vídeo que se hizo viral en redes sociales, en el que se veía al cantante acompañado por una mujer rubia —Candela— viendo un partido de fútbol en Miami. Luego, la revista ¡HOLA! confirmó que ya llevaban un tiempo acudiendo juntos a celebraciones, como al 50 cumpleaños de Paco León, y que no se escondían.

Finalmente, para acabar con las pocas dudas que pudieran quedar, tanto Alejandro como Candela publicaron una historia de Instagram con una fotografía de sus manos agarradas. "Así es como se agarra el amor", escribía él, y ella, "no hay camino más bello si no es agarrada de tu mano". De este modo, la nueva pareja gritó a los cuatro vientos que estaba feliz y muy enamorada. Según la revista mencionada anteriormente, la relación entre Alejandro y Candela comenzó siendo de amistad, pues él no tenía en mente volver a tener una relación formal; no obstante, el roce hizo el cariño y en los Grammy Latinos ya han confirmado que lo suyo va viento en popa.

¿Quién es Candela Márquez?

Aunque su nombre no nos resulte muy conocido, Candela Márquez es una actriz valenciana de 36 años con una larga trayectoria profesional. Comenzó interpretando sus primeros papeles en series de televisión españolas, pero no fue hasta que dio el salto a Latinoamérica que su carrera despegó. En los últimos años, ha participado en telenovelas y programas de televisión mexicanos que le han dado popularidad al otro lado del Atlántico.

Actualmente, la actriz ha vuelto a sus orígenes y se encuentra trabajando en una nueva serie para Antena 3, La Encrucijada, protagonizada por Ástrid Janer y Rodrigo Guirao. Se trata de un drama romántico que también tiene sus dosis de acción. Estaremos pendientes de ver qué papel interpreta la nueva novia de Alejandro Sanz en esta ficción española.