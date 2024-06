Alejandra Rubio, sobre la sonada ausencia de Carlo Costanzia en el recuerdo que han hecho a su abuela

Terelu Campos y Carmen Borrego han querido recordar a su madre, María Teresa Campos, tras su fallecimiento el pasado 5 de septiembre, el día que hubiese cumplido 83 años. Recordándola en una fecha tan especial, sus hijas han organizado una misa en su honor en la Iglesia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón.

María Teresa Campos, Alejandra Rubio y Terelu Campos | Gtres

Un acto que ha estado marcado por la polémica y, sobre todo, por las sonadas ausencias, ya que no han acudido el chófer y mano derecha de Teresa, Gustavo Guillermo, de quien dijo públicamente en más de una ocasión que era el hijo que no había tenido, que actualmente no se habla ni con Terelu ni con Carmen; ni tampoco José María Almoguera, que a pesar de la estrecha relación que tenía con su abuela ha escenificado su ruptura con su madre y con el resto de su familia al no asistir a este homenaje tan señalado a la recordada presentadora.

Otra ausencia que ha llamado especialmente la atención ha sido la de Carlo Costanzia, que a pesar de mantener una sólida relación sentimental con Alejandra Rubio desde el pasado febrero, no pudo acompañar a su novia en este momento tan emotivo e importante para toda la familia Campos.

Alejandra Rubio, en la misa en recuerdo de su abuela | Gtres

Consciente de que no tardarían en surgir rumores y buscando zanjar de un plumazo las suspicacias, la hija de Terelu explicaba ante las cámaras la razón de que el actor no ha asistido a la misa: "Carlo no está aquí, si no estaría conmigo" ha aclarado, revelando así que el protagonista de Toy Boy no se encuentra en Madrid y por eso no ha podido acompañarla.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Madrid | Europa Press

Tan clara como siempre, Alejandra se ha pronunciado también sobre la ausencia de su primo José María Almoguera: "Es lo último que voy a pensar ahora mismo. Vengo aquí a recordar a mi abuela y punto".

Alejandra Rubio, misa en recuerdo a su abuela | Gtres

Alejandra también ha dejado claro ante las cámaras que no va a hablar de Gustavo Guillermo y de su ausencia en este recuerdo a María Teresa: "No voy a entrar en nada de... Es una iglesia, a ver si es que ahora también somos nosotras dueñas de las iglesias. Claro que podía venir. No tengo nada más que deciros".