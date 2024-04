Alejandra Rubio responde tajante a las críticas por su nuevo tatuaje: "Yo me tatúo lo que quiero, es mi cuerpo"

Su relación, su familia... y por último, su tatuaje. Alejandra Rubio está envuelta en polémicas.

Un pequeño tatuaje al lado del hombro en el que se puede leer esta frase que tantos comentarios ha generado: "Tostadas con tomate, un café y un piti". Una frase que ha dejado sin palabras a sus seguidores y que ha provocado un aluvión de críticas hacia la nieta de María Teresa Campos, tachando la frase "absurda" y "ridícula".

"No quiero decir nada... Yo me tatúo lo que quiero, es mi cuerpo, ¿vale?", ha sentenciado con una sonrisa, afirmando que no le da ningún tipo de importancia a las críticas porque como reconoce no ofende quien quiere sino quien puede.

Desde que el pasado mes de febrero la revista Semana hiciese pública su relación con Carlo Costanzia, publicando unas románticas imágenes de los dos besándose en plena calle, Alejandra Rubio es noticia día tras día... Y más después de conocerse la separación de su primo, José María Almoguera, hijo de su tía Carmen Borrego, de Paola Olmedo. Un tema sobre el que la hija de Terelu prefiere, de momento, mantenerse al margen asegurando que ambos cuentan con su apoyo.