Alba Paul confiesa cómo ve una posible reconciliación con su ex Dulceida

En los últimos años hemos conocido gracias a las redes sociales la unión de caras conocidas, o desconocidas, que proclamaban su amor al mundo. Un amor que en ocasiones se acaba y, es también por medio de plataformas digitales, que se anuncia ese punto y final en sus relaciones.

Alba Paul y Dulceida dejaron sin palabras a sus seguidores cuando revelaron que su matrimonio había llegado a su fin, una separación que dejó atónitos a todos aquellos que pensaban que esa crisis se podía solucionar.

Cinco meses después de la separación definitiva, la vida y los amigos en común les vuelve a unir una y otra vez, demostrando que, aunque el amor se acabó, la amistad se mantiene. Un vínculo que se apoya en el cariño que se profesan la una por la otra tras tantos años y momentos juntas. Es por eso que, aunque ya no sean pareja, ambas se alegran de los logros que van consiguiendo, tanto en el ámbito personal, como en el profesional.

Fue precisamente hace unos días cuando vimos a Dulceida mandar todo su apoyo al nuevo proyecto que está poniendo en marcha la que fuera su pareja desde 2014. Alba Paul ha querido convertirse en una empresaria del sector culinario adentrándose en el mundo de las hamburguesas. 'Criminal Burguer' ha nacido de su idea y se centra, por ahora, al envío de comida a domicilio dentro de la Comunidad de Madrid. Una aventura de la que ha sido, y es, testigo la influencer y sobre el que ya se ha pronunciado afirmando que "yo las he probado y flipas".

Es ahora Alba quien no ha querido perderse la iniciativa de la que ha sido organizadora su exmujer. Los Premios Ídolo son una gala en la que se reconoce el trabajo y esfuerzo realizado. Una labor que se centra en la creación de contenidos y que premia a los influencers. Dulceida llevaba tiempo luchando por conseguir llevar a cabo este evento, convirtiéndose ya en el más esperado del año para los emprendedores digitales.

Una celebración en la que se ven muchos rostros conocidos y en cuya alfombra roja vemos un desfile de tendencias y de declaraciones en la que no ha podido faltar Alba Paul, quien ha reconocido que Dulceida llevaba buscando esto desde hace años y que "al final lo ha conseguido", motivo por el que, tal y como ha confesado ante el micrófono de 'Gtres', "teníamos que estar aquí".

La empresaria ha querido hacer eco de la falta que hacían unos premios como estos, afirmando que: "Mira cuánta gente somos y el poder reconocer el trabajo, que está muy castigado. Es una manera de reconocer el esfuerzo de todos nosotros y que la gente vea que detrás de todo hay trabajo, igual que cualquier otro trabajo".

Sin ocultar la emoción del momento, la nativa de Barcelona ha confesado que está "muy orgullosa de que lo haya hecho,", en referencia a Dulceida, de quien hablaba de manera muy cariñosa sobre su unión: ''Son muchos años, nos queremos mucho y al final es que no puede romperse esa relación''.

Sobre la posibilidad de una reconciliación. "No, no. De momento nada, amigas. Nos queremos mucho", explicaba que "de momento no, creo que las dos nos centramos en nosotras mismas".

Alba ha hecho alusión a los límites de las redes sociales declarando que "a veces no los hay" haciendo necesario que existan "más cosas como esta" y dejando ver su naturalidad en todos los sentidos. La joven ha mencionando a la conciencia social tan importante en Internet "hay conciencia social detrás de todo lo que hacemos y a veces nos equivocamos también, pero se trata de ser uno como es y mostrar las cosas como son", ha dicho en un momento en el que las redes sociales se han convertido en gran parte del centro y el motor de la sociedad.

