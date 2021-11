Dulceida cierra la puerta a una segunda oportunidad con Alba Paul

Dulceida y su mujer, Alba Paul, decidieron darse un tiempo el paso mes de julio tras explicar que estaban pasando por una crisis en su matrimonio. Poco después, este mes de octubre, anunciaron en un comunicado conjunto en sus redes sociales su separación definitiva tras 10 años de relación.

Para el cumpleaños de la influencer, se empezó a rumorear que Dulceida podría haber comenzado una relación con Ana Legazpi, la vocalista del grupo 'Marlena'. Estos rumores comenzaron porque la madre de la instagramer sacó a la luz que el grupo había estado en el cumple, pero rápidamente borró la publicación, lo que despertó las sospechas de los seguidores de Dulceida.

Es por eso que en los Premios Dial 2021, la influencer tuvo que aclarar si había habido terceras personas que se habían interpuesto en su relación: "Se me ha relacionado con hasta 10 personas, pero no, no ha habido terceras personas".

Ahora, Dulceida ha acudido al estreno de 'The Ferragnez', la nueva serie de Chiara Ferragni y su pareja, Fedez, y allí le han preguntado si tendría una segunda oportunidad con su ex mujer, Alba Paul: "Eso fue un titular porque me preguntaron que si habría una segunda oportunidad y ahora mismo no, nos estamos dando un tiempo porque no estamos juntas y estamos muy distanciadas, pero nos llevamos muy bien. Ahora está en Brasil, tenemos comunicación y yo la quiero muchísimo".

Dulceida en la premiere de 'The Ferragnez' | Gtres

