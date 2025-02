Anabel Pantoja reaparece ante los medios en medio de su investigación judicial: "Esperando que todo se solucione"

En medio del vendaval que rodea a Anabel Pantoja desde que se conociera que tanto ella como su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil, la influencer ha decidido salir a la calle para atender a los medios de comunicación que esperaban sus primeras palabras en la puerta de su domicilio.

Una semana después de que los medios se coparan de esta noticia, Anabel ha atendido a los micrófonos de Europa Press, reflejando en su rostro (y la mirada oculta con gafas de sol) que no son buenos momentos, a pesar de que su pequeña Alma está sana y de vuelta en casa con sus padres.

"Os agradezco que estéis aquí, de verdad, pero yo tengo que hacer mi vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir", ha respondido. Y es que, desde que su bebé fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, Anabel se ha refugiado primero en el hospital y después en su casa. Y ahora, poco a poco, va recuperando la normalidad.

Anabel Pantoja en la puerta de su casa | Europa Press

Tras agradecer la preocupación de los medios de comunicación, la sobrina de Isabel Pantoja ha aconsejado que quiere salir tranquilamente con su hija porque "se calma con los paseitos", sin tener la presencia de la prensa constantemente.

Sin poder contener la emoción, demostrando una vez más que están siendo días de muchos sentimientos, en su reaparición Anabel ha querido aclarar que las últimas imágenes de la revista Semana no han sido pactadas y ha pedido que en sus próximos planes no estén las cámaras: "Ya me habéis visto. Ya se me ha fotografiado de lejos. Ahora voy a intentar salir con mi niña, voy a ir al supermercado, a la farmacia. Dejarme, por favor, porque es algo íntimo".

De lo que no ha podido pronunciarse al tratarse de un tema en manos de sus abogados ha sido de la investigación judicial en la que están inmersos ella y David: "Dentro de lo que hay estoy bien, esperando que todo se solucione". Además, ha desvelado que "gracias a Dios", la pequeña se encuentra muy bien después del susto.