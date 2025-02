Recuperación posparto: El cuerpo de Dulceida 4 meses después de dar a luz a su primera hija junto a Alba Paul

El 15 de octubre, Dulceida dio a luz a su primera hija junto a su mujer, Alba Paul. Desde entonces, la pareja ha ido compartiendo con sus seguidores los retos de su nueva vida como mamás primerizas, mostrando desde momentos cotidianos con Aria hasta la recuperación posparto de Aida.

Ahora que la pequeña está a punto de cumplir cuatro meses, la influencer ha aprovechado un contenido publicitario para mostrar lo bien que se ha recuperado físicamente tras el embarazo, sorprendiendo a muchos con su espectacular figura.

El posado de Dulceida cuatro meses después del parto

Dulceida ha posado en ropa interior para promocionar un sujetador sin relleno y una braguita a conjunto de Tezenis. Sin embargo, más allá del conjunto en sí, lo que más ha llamado la atención ha sido su figura, prácticamente recuperada tras el parto. Como ella misma ha señalado en el post, todavía tiene "un pelín de línea alba", pero por lo demás, su cuerpo ha vuelto casi por completo a su estado previo. "Cómo echo de menos la barriga", ha escrito con nostalgia.

Su publicación ha generado miles de interacciones en pocas horas, acumulando más de 44.000 likes y cientos de comentarios. Entre ellos, destacan mensajes que elogian su "cuerpo real y bonito" y otros que aseguran que "muchas querrían estar así sin parir".

Este no es el primer contenido que Dulceida comparte sobre su posparto. Apenas 12 días después de dar a luz, publicó un story en el que aseguraba estar "alucinando con el cuerpo de la mujer" y mostraba lo mucho que había bajado su tripa en tan poco tiempo.

Dulceida enseña su cuerpo posparto | Instagram

Así fue el nacimiento de la hija de Dulceida

Aria nació en Barcelona el martes 15 de octubre, poco después de las seis de la tarde. Aunque Dulceida esperaba que fuera un parto vaginal, su cuerpo no consiguió dilatar lo suficiente, por lo que finalmente tuvieron que optar por una cesárea. "Al día siguiente me frustré bastante porque no me podía levantar, no podía estar con la bebé, no le podía cambiar el pañal", reveló una vez ya estuvo en casa.

No obstante, su recuperación fue bastante rápida, permitiéndole retomar su actividad en redes sociales en cuestión de semanas. Desde entonces, ha ido combinando su característico contenido de lifestyle con momentos especiales de su maternidad, igual que lo ha hecho Alba.

Hace poco, la pareja hizo una breve escapada a la nieve sin Aria, pero como han dicho ellas mismas en sus publicaciones, están planeando viajar pronto con ella, y han pedido ayuda a sus seguidores y seguidoras para decidir dónde ir. ¿Cuál será el primer destino vacacional que visite la pequeña?