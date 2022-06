El accidentado regreso de Natalia tras la boda de Chenoa: "Hemos tenido un aterrizaje de emergencia"

Si hay una extriunfita que ha tenido la suerte de no perderse la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas esa ha sido Natalia Rodríguez.

La cantante se trasladaba este fin de semana a Mallorca junto a Gisela, Geno Machado y Alejandro Parreño para disfrutar del enlace en el que tan solo hubo hueco para algunos de los excompañeros que también participaron en la primera edición de 'OT'.

Presente en el esperado 'sí, quiero' que los recién estrenados marido y mujer al fin pronunciaron tras dos años de espera y testigo de cómo la artista deslumbró con los vestidos que escogió para su gran día, la de Sanlúcar de Barrameda ponía el broche de oro a una jornada de lo más especial y regresaba a la capital.

Sin embargo, lo que no esperaba Natalia es que su vuelo fuese a verse ensombrecido por un inesperado contratiempo del que confiesa que "ha sido horrible".

Y es que, al parecer, el avión tuvo que volver a despegar al llegar a Madrid: "Hemos tenido un aterrizaje de emergencia cuando íbamos a tocar tierra, pero ya tocando tierra hemos tenido que despegar otra vez. Ha sido un aterrizaje horrible. No nos dicen qué está pasando. Tenemos a la Guardia Civil aquí. Estamos en medio de la pista", ha denunciado.

La joven ha compartido varios vídeos desde el interior del vuelo donde ha mostrado como desde fuera había ambulancias y dispositivos policiales examinando el escenario.

Además, también ha querido sincerarse sobre cómo ha vivido el accidentado incidente, que, en su caso, se ha visto acrecentado por su miedo a volar: "Y encima yo tengo aerofobia. Me he hartado de llorar. Me da mucho miedo y lo he pasado fatal".

Pese a sus quejas por no recibir ningún tipo de explicación por parte de los miembros de la tripulación, finalmente conocían que lo que afortunadamente se ha quedado en un susto se debía a un fallo en el tren de aterrizaje.

"Imaginaros que cuando estábamos en tierra en Madrid vuelve a despegar. Hemos tenido unas turbulencias... y cuando aterrizamos se queda parado en medio de la pista. Ha sido horrible, pero estamos bien. Lo peor de todo es que llevamos un buen rato en el avión, nos van a poner una escalera y ahora la escalera se ha estropeado y no pueden traerla", relataba la andaluza.

Tras aterrizar en Madrid, Natalia no se ha olvidado de tranquilizar a sus fans: "Ya estamos en tierra, por fin, cinco horas hemos tardado en llegar. Hemos tenido dos aterrizajes y lo he pasado fatal. Encima me toca a mí que me da miedo volar".

