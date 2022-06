Nuria Fergó responde así sobre la polémica lista de invitados de la boda de Chenoa

Nuria Fergó ha conseguido hacerse un hueco dentro del mundo de la música desde su paso por 'OT'. Y es que desde que se hizo famosa por este conocido programa musical, la cantante triunfa sobre los escenarios.

En su última aparición para apoyar al turismo español ha hablado con los medios y se ha mostrado muy sonriente y simpática. Acaba de sacar disco, 'Nuria Fergó con Permiso', y está en un momento de promoción. Algo que le hace muy feliz y que, como ha afirmado a Gtres, para ella su éxito es "poder vivir de la música" que es su pasión.

La diferencia entre la Nuria que comenzó siendo una niña, y la Nuria de ahora "es la experiencia". A pesar de que considera que con 22 años ya era una chica madura y sabía a qué se quería dedicar, lo cierto es que este tiempo le ha hecho crecer mucho "a nivel personal y también profesional".

20 años que no han sido fáciles y en los que ha tenido que trabajar muy duro, pero ella misma ha dejado claro que no se puede quejar: "He sufrido más a nivel personal que profesional", confesaba.

Siempre se ha sentido muy querida, tanto por sus seguidores, como por sus amigos y compañeros de profesión. Y tiene claro que si a día de hoy sigue al pie de cañón es gracias a ellos.

¿Le ha llegado la invitación de la boda de Chenoa?

Ya no queda nada para la boda del año, y la cuenta atrás ya está casi terminando. La que fue su compañera en la primera edición de 'Operación Triunfo', Chenoa, está a punto de darse el 'sí, quiero' con Miguel Sánchez Encinas.

Un enlace que parece que solo ha generado polémicas y es que tan solo la lista de invitados ha sido un quebradero de cabeza. Chenoa ha dejado a muchos de sus compañeros fuera del evento por motivos de seguridad y prevención debido al covid.

Cuando los periodistas le han preguntado sobre si ha sido una de las afortunadas en recibir la invitación, ella ha optado por no confirmar ni desmentir: "Yo creo que ella ha explicado perfectamente el tipo de boda que va a hacer y como lo quiere celebrar. Yo no tengo nada más que decir", ha aclarado.

Nuria Fergó, que ha insinuado que esto no son más que especulaciones de los medios, le ha deseado a su amiga lo mejor: "Va a ser muy feliz y que disfrute el día. Vamos, como algo maravilloso".

