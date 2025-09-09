¿Qué pasa si comes lo mismo todos los días? No caigas en la monotonía en tus platos

Tal vez la falta de variedad en tu dieta se deba a que vas a clase o al trabajo y te toca comer lo más accesible de forma continuada (sushi, un sándwich, comida rápida…) o simplemente se trate de una cuestión de gustos. De la manera que sea, repetir un plato día sí, día también puede acarrear deficiencias en nuestra alimentación.

Necesitamos vitaminas y minerales esenciales, que sólo se pueden adquirir de diferentes alimentos. Si no los consumimos, nos enfrentamos a consecuencias negativas en nuestra salud general. Según la nutricionista Mónica Acha, repetir alimentos no siempre conduce a carencias nutricionales, pero es crucial evaluar el conjunto de factores que influyen en nuestra dieta: cantidad, tipo de comida y hábitos de vida.

10 mitos entorno a la alimentación actual | Agencias

Una dieta monótona podría impactar negativamente en nuestra salud intestinal, dado que la diversidad de alimentos ayuda a mantener equilibrado el microbioma. Algo que es esencial para hacer la digestión adecuadamente y que favorece un sistema inmunológico fuerte.

Más allá de la salud física, repetir comidas también puede influir en nuestro bienestar emocional. Llevar una dieta monótona deriva en más posibilidades de padecer problemas psicológicos, teniendo en cuenta que es más probable que sufras de ansiedad o estrés si no te alimentas de la manera adecuada.

Mujer estresada | Pexels

Tener una buena relación con la comida es fundamental para promover una flora intestinal saludable y el bienestar mental. Todo está conectado cuando se trata de la alimentación, y diversificar la comida es clave para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Incorporar mayor variedad de platos enriquece nuestro paladar, y lo más importante, mantiene el equilibrio nutricional. Si la situación te obliga a comer fuera de casa, siempre puedes llevar un táper con tu propia comida ya preparada.