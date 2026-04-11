Receta de brownie en 5 minutos: fácil de hacer en casa y sin horno

Seguro que más de una vez has vivido esta situación cuando has ido a comer a un restaurante. Después de pedir entrante, plato principal y, quizá, algo para picar te recuestas ligeramente en la silla satisfecha y asegurando que ya no puedes más, que estás llena del todo. Pero cuando llega el camarero con la carta de los postres, esa contundencia flaquea. Y es que esto es así: siempre queda un hueco para el postre.

Tarta de queso, coulant, crema catalana, helado... Escoger no es fácil. Sin embargo, hay un postre que tiene muchos números para ser el elegido. Denso, a veces crujiente por fuera y jugoso por dentro, templado y puede que acompañado de algún helado. Efectivamente, estamos hablando del brownie. Este pastelito de chocolate es un valor seguro.

Y lo mejor es que no hace falta esperar a ir a un restaurante para disfrutarlo porque también puedes animarte a hacerlo en casa. Encontrarás varias recetas, algunas complicadas y otras más asequibles, como la que te traemos a continuación. Es una propuesta de Alberto Ugarte, conocido en redes sociales como @ugar90 y que acumula 1,8 millones de seguidores en Instagram. En esta receta, Alberto promete tener un "desayuno completo y alto en proteína" en tan solo "5 minutos".

Brownie | Unsplash

Así se hace el brownie

En un vaso de batidora, echa todos los ingredientes: 2 huevos, medio vaso de leche, endulzante al gusto, 20 gramos de harina de arroz, 30 gramos de harina de avena, 2 cucharadas de cacao en polvo y 5 gramos de levadura. Bátelo hasta que quede una masa uniforme.

En una sartén rocía un poco de aceite de oliva en espray e incorpora la mezcla. El fuego debe estar "bajito", según aconseja Alberto.

A continuación, pon unos trozos de chocolate negro por encima para decorar el brownie y tápalo (no le des nunca la vuelta). Déjalo así durante unos 2 o 3 minutos, o hasta que veas que ya está hecho.

Transcurrido este tiempo, ¡ya tendrás a punto tu brownie casero!

Alternativas a la receta

Haciendo un repaso a los comentarios de la publicación, una de las seguidoras sugiere utilizar como endulzante "pasta de dátil o dátil en polvo".

Otra de las preguntas más recurrentes es sobre si se pueden usar otro tipo de harinas. La respuesta de Alberto es que sí (como la harina de almendras). Otra alternativa es echar solo la harina de avena.

¿Cuál es el origen del brownie?

Como suele pasar en estos casos, hay varias teorías sobre el origen de este delicioso bizcocho.

La primera de ellas sitúa la creación del primer brownie en Chicago el año 1893 cuando la aristócrata Bertha Palmer, del Palmer House Hotel, pidió un postre que fuera fácil de llevar y que no fuera una galleta. Fue entonces cuando los pasteleros crearon una barra de chocolate con nueces picadas y glaseado de albaricoque. La receta tuvo tanto éxito que ha hecho historia e, incluso, a día de hoy, todavía se sigue vendiendo en el hotel.

La segunda teoría cuenta que la primera receta del brownie se publicó en 1896 en el libro The Boston Cooking School Book, pero con una diferencia: estaba hecho con jarabe de melaza y no llevaba chocolate.

Y, por último, corre la historia de que el brownie nació por casualidad cuando a un cocinero se le olvidó poner levadura al bizcocho de chocolate que estaba haciendo.